https://ria.ru/20240605/ssha-1950544810.html

США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 05.06.2024

США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T04:05

2024-06-05T04:05

2024-06-05T04:39

в мире

сша

украина

франция

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.

https://ria.ru/20240312/pomosch-1932604483.html

сша

украина

франция

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в мире, сша, украина, франция, джейк салливан