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США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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04:05 05.06.2024 (обновлено: 04:39 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ssha-1950544810.html
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 05.06.2024
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:05
2024-06-05T04:39
в мире
сша
украина
франция
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
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в мире, сша, украина, франция, джейк салливан
В мире, США, Украина, Франция, Джейк Салливан
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

Салливан: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме
12 марта, 21:28
 
В миреСШАУкраинаФранцияДжейк Салливан
 
 
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