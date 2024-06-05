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США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 05.06.2024
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:05
2024-06-05T04:05
2024-06-05T04:39
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
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В мире, США, Украина, Франция, Джейк Салливан
США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине
Салливан: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине