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Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов

Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов - РИА Новости, 05.06.2024

Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов

США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:44

2024-06-05T03:44

2024-06-05T07:42

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине", — сказал он в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.При этом Салливан также выступил с утверждением, что американское оружие, которое прибывает на Украину, меняет ситуацию, складывавшуюся негативно для Киева. По его словам, Украина оказалась "в глубокой дыре" из-за задержки с отправкой помощи США.Сейчас, как заявил помощник президента, "они (украинцы — Прим. Ред.) выбираются из этой дыры", в Вашингтоне надеются, что в итоге ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240604/av-1950329086.html

https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html

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