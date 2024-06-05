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Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:44 05.06.2024 (обновлено: 07:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ssha-1950543857.html
Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов
Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов - РИА Новости, 05.06.2024
Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов
США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:44
2024-06-05T07:42
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
джейк салливан
франция
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине", — сказал он в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.При этом Салливан также выступил с утверждением, что американское оружие, которое прибывает на Украину, меняет ситуацию, складывавшуюся негативно для Киева. По его словам, Украина оказалась "в глубокой дыре" из-за задержки с отправкой помощи США.Сейчас, как заявил помощник президента, "они (украинцы — Прим. Ред.) выбираются из этой дыры", в Вашингтоне надеются, что в итоге ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240604/av-1950329086.html
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сша, украина, в мире, джейк салливан, франция
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Джейк Салливан, Франция
Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов

Белый дом: США не отправят на Украину солдат, советников и военных инструкторов

© Фото : U.S. Army / Sgt. Arturo GuzmanАмериканский военнослужащий в танке M1 Abrams
Американский военнослужащий в танке M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Arturo Guzman
Американский военнослужащий в танке M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине", — сказал он в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
При этом Салливан также выступил с утверждением, что американское оружие, которое прибывает на Украину, меняет ситуацию, складывавшуюся негативно для Киева. По его словам, Украина оказалась "в глубокой дыре" из-за задержки с отправкой помощи США.
Сейчас, как заявил помощник президента, "они (украинцы — Прим. Ред.) выбираются из этой дыры", в Вашингтоне надеются, что в итоге ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией
Вчера, 10:08

Агрессивная риторика западных политиков

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.
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"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины
Вчера, 08:52
Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреДжейк СалливанФранция
 
 
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