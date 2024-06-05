https://ria.ru/20240605/spisok-1950836901.html

Опубликован список представителей СМИ, участвующих во встрече с Путиным

Опубликован список представителей СМИ, участвующих во встрече с Путиным - РИА Новости, 05.06.2024

Опубликован список представителей СМИ, участвующих во встрече с Путиным

Представители Reuters, Associated Press, Xinhua, Kyodo, IRNA, DPA, AFP участвуют во встрече президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:19

2024-06-05T23:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Представители Reuters, Associated Press, Xinhua, Kyodo, IRNA, DPA, AFP участвуют во встрече президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Список участников встречи опубликовал сайт Кремля. В беседе участвуют председатель правления азербайджанского агентства Азертадж Вугар Алиев, генеральный директор БелТА Ирина Акулович, гендиректор Казинформ Аскар Джалдинов, генеральный директор узбекистанского агентства УзА Абдусаид Кучимов. На встрече присутствуют и главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского агентства Associated Press (AP) Джеймс Джордан, главред китайского агентства Xinhua Люй Яньсун, генеральный директор иранского агентства IRNA Али Надери. Среди участников встречи также главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул, заместитель гендиректора, главный редактор турецкого агентства Anadolu Юсуф Озхан, вице-президент по цифровому развитию Yonhap (Республика Корея) Пак Сан Хён, заместитель главреда итальянского агентства ANSA Стефано Полли. Также в числе участников - руководитель службы новостей DPA (Германия) Мартин Романчик, исполнительный директор японского Kyodo News Тосимицу Саваи, директор по международным связям испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, главный редактор европейской информации французского AFP Карим Тальби.

https://ria.ru/20240605/smi-1950817710.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950815785.html

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в мире, россия, европа, африка, владимир путин