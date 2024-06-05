https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950660155.html

ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"

ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона" - РИА Новости, 05.06.2024

ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"

ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техникой воюющего на стороне ВСУ "Иностранного легиона", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:29

2024-06-05T13:29

2024-06-05T15:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техникой воюющего на стороне ВСУ "Иностранного легиона", сообщили в пресс-службе Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", — уточнили в ведомстве.Также российские военные ударили по месту хранения безэкипажных катеров. Кроме того, армия поразила скопления личного состава и военной техники противника в 118 районах.В свою очередь, силы ПВО уничтожили за сутки 55 украинских БПЛА.Армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240604/udar-1950321334.html

https://ria.ru/20240425/formirovnaiya-1942266178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность