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ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона" - РИА Новости, 05.06.2024
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13:29 05.06.2024 (обновлено: 15:19 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950660155.html
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона" - РИА Новости, 05.06.2024
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техникой воюющего на стороне ВСУ "Иностранного легиона", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:29
2024-06-05T15:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техникой воюющего на стороне ВСУ "Иностранного легиона", сообщили в пресс-службе Минобороны. &quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ &quot;Хортица&quot; и боевиков &quot;Иностранного легиона&quot;, — уточнили в ведомстве.Также российские военные ударили по месту хранения безэкипажных катеров. Кроме того, армия поразила скопления личного состава и военной техники противника в 118 районах.В свою очередь, силы ПВО уничтожили за сутки 55 украинских БПЛА.Армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240604/udar-1950321334.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"

Минобороны: ВКС уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техникой воюющего на стороне ВСУ "Иностранного легиона", сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", — уточнили в ведомстве.

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Также российские военные ударили по месту хранения безэкипажных катеров.
Кроме того, армия поразила скопления личного состава и военной техники противника в 118 районах.
В свою очередь, силы ПВО уничтожили за сутки 55 украинских БПЛА.
Армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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