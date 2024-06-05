https://ria.ru/20240605/sovfed-1950671399.html

Совфед попросил Рособрнадзор скорректировать порядок досмотра перед ЕГЭ

Совфед попросил Рособрнадзор скорректировать порядок досмотра перед ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024

Совфед попросил Рособрнадзор скорректировать порядок досмотра перед ЕГЭ

Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что направил обращение в Рособрнадзор с просьбой конкретизировать перечень предметов участников ЕГЭ и ОГЭ, которое РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:55

2024-06-05T13:55

2024-06-05T17:17

общество

воронежская область

воронеж

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

социальный навигатор

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что направил обращение в Рособрнадзор с просьбой конкретизировать перечень предметов участников ЕГЭ и ОГЭ, которое не подлежит досмотру – включая нижнее белье. Ранее министр образования Воронежской области Наталья Салогубова заявила, что взрослые, которые оказались задействованы в скандальной ситуации при досмотре перед ЕГЭ в школе №62 Воронежа, отстранены от участия в едином госэкзамене. В частности, по данным, которые приводило министерство, отстранение коснулось трех "специалистов, задействованных в проведении экзамена", в том числе - члена ГЭК Л.Н. Хопровой. "Прошу рассмотреть возможность уточнения мероприятий, проводимых специалистами службы охраны и указать перечень предметов, включая нижнее белье участников экзамена, которое досмотру не подлежит. Также прошу сообщить о проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мероприятий, направленных на предотвращение подобных ситуаций в будущем", - говорится в обращении Гибатдинова на имя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Сенатор объяснил, что несмотря на прямой запрет для работников по обеспечению охраны образовательных организаций на проведение обыска и прикосновения к вещам участников экзамена, инструкция содержит "дозволение на предъявление требования продемонстрировать вещь, которая потенциально могла вызвать сигнал металлоискателя". По его словам, в данном положении не учтено, что некоторые элементы одежды могут вызвать появление сигнала металлодетектора". "Прошу Вас в рамках своей компетенции внести изменения в положения данной инструкции для работников по обеспечению охраны образовательных организаций при проведении экзамена с целью создания гарантий защиты прав участников экзамена и недопущения превышения должностных полномочий", - добавил парламентарий в обращении. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку на прошлой неделе. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало, что нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в четверг вечером, что в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало. -0-

https://ria.ru/20240529/ege-1949147610.html

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воронежская область

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