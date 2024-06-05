https://ria.ru/20240605/sovfed-1950638932.html

Совфед одобрил закон о центрах раннего физического развития детей

Совфед одобрил закон о центрах раннего физического развития детей - РИА Новости, 05.06.2024

Совфед одобрил закон о центрах раннего физического развития детей

Совет Федерации одобрил закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:41

2024-06-05T12:41

2024-06-05T12:42

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей". Центры создаются в целях развития способностей детей к занятия физкультурой и спортом, выявления одаренных детей. Законом определяется понятие центра, учреждения наделяются правами и обязанностями. Центры будут осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проводить мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Правом развивать способности детей в сфере физкультуры наделяются организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта. Законом также устанавливается, что особенности деятельности центров будут определяться Минспортом по согласованию с другими федеральными органами исполнительной власти.

https://rsport.ria.ru/20240528/lgoty-1948900743.html

https://rsport.ria.ru/20240605/etika-1950563825.html

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россия, совет федерации рф