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Совфед одобрил реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией - РИА Новости, 05.06.2024
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12:06 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/sovfed-1950620056.html
Совфед одобрил реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией
Совфед одобрил реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией - РИА Новости, 05.06.2024
Совфед одобрил реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией
Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:06
2024-06-05T12:06
экономика
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россия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии перед Россией по экспортным кредитам, государственному финансовому кредиту, а также задолженности Сербии по обязательствам бывшей республики Югославии. Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях. Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов. Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. -0-
https://ria.ru/20240528/serbiya-1948864849.html
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экономика, сербия, россия, югославия, совет федерации рф
Экономика, Сербия, Россия, Югославия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией

Совфед ратифицировал протоколы о реструктуризации задолженности Сербии перед РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии перед Россией по экспортным кредитам, государственному финансовому кредиту, а также задолженности Сербии по обязательствам бывшей республики Югославии.
Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях.
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Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов.
Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. -0-
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