https://ria.ru/20240605/sovfed-1950591331.html
Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах
Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах - РИА Новости, 05.06.2024
Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах
Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:51
2024-06-05T10:51
2024-06-05T10:51
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. "Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона. В пояснительной записке отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу. "В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240320/denonsatsiya-1934567072.html
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украина, москва, киев, совет федерации рф, рцнк
Украина, Москва, Киев, Совет Федерации РФ, РЦНК
Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах
СФ одобрил денонсацию соглашения с Киевом об информационно-культурных центрах