https://ria.ru/20240605/sovfed-1950591331.html

Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах - РИА Новости, 05.06.2024

Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:51

2024-06-05T10:51

2024-06-05T10:51

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. "Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона. В пояснительной записке отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу. "В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240320/denonsatsiya-1934567072.html

https://ria.ru/20240528/gosduma-1948899257.html

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украина, москва, киев, совет федерации рф, рцнк