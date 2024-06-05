https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950826950.html

Челябинская область планирует подписать около 30 инвестсоглашений на ПМЭФ

Челябинская область планирует подписать около 30 инвестсоглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Челябинская область планирует подписать около 30 инвестсоглашений на ПМЭФ

Челябинская область намерена провести более полусотни переговоров и подписать порядка 30 инвестиционных соглашений в рамках проходящего в Петербурге ПМЭФ-2024,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:32

2024-06-05T22:32

2024-06-05T22:32

экономика

технологии

челябинская область

казахстан

индия

алексей текслер

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Челябинская область намерена провести более полусотни переговоров и подписать порядка 30 инвестиционных соглашений в рамках проходящего в Петербурге ПМЭФ-2024, сообщил РИА Новости губернатор региона Алексей Текслер. "Мы планируем подписать порядка 30 инвестиционных соглашений по абсолютно разным направлениям. Это и традиционные наши отрасли, почти все инновационные, включая металлургию, машиностроение, приборостроение, электронику, где мы - признанные лидеры, и уникальные, новые для нас сферы. Например, агропромышленный комплекс. Здесь мы тоже сегодня крупный производитель: все знают наши марки "Макфа", "Увелка", подсолнечное масло "Сигма". Плюс мы третьи в стране производители куриных яиц", - сказал Текслер. Еще одна важная для региона отрасль, проекты которой он представит на ПМЭФ, это логистика. "Мы находимся на границе с Казахстаном – сейчас активно работаем по транспортному коридору "Север-Юг", восточная его часть. У нас каждый месяц ходит несколько составов из сухого порта ТЛК "Южноуральский" – в Иран, через Казахстан, Туркменистан, а дальше, из иранского Бандер-Аббаса – уже по всему миру. То есть этот маршрут мы активно "раскатываем", и в части логистики у нас здесь серьезное развитие", - подчеркнул глава региона. По словам Текслера, на форуме также планируется подписать ряд соглашений, связанных с работой маркетплейсов. Кроме того, область презентует на ПМЭФ-2024 несколько крупных туристических проектов. "Все знают Челябинскую область как промышленный регион, но при этом у нас еще и замечательная природа. Более 3 тысяч озер, горы, национальные парки, горнолыжные трассы. И одно из инвестиционных соглашений будет направлено как раз на развитие горнолыжных курортов области. Намерения наши достаточно серьезны: мы рассчитываем войти в тройку-четверку крупнейших регионов страны, предлагающих данный вид туризма", - пояснил Текслер. Рассказывая о переговорных планах (в рамках форума их будет более 50), губернатор Челябинской области заметил, что первой в списке станет встреча с послом Индии, по итогам которой должно быть подписано соглашение между челябинской и индийской компаниями по поставке в Индию станков с ЧПУ, производимых в южноуральском регионе. "Все привыкли к тому, что мы, прежде всего, металлургический регион, поставляющий металл, трубы и так далее, но в данном случае речь идет о станках с ЧПУ. И это, как мне кажется, еще одна характеристика Челябинской области, подтверждающая ее промышленную и экономическую многоплановость", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/tekhnologii-1950825993.html

https://ria.ru/20240527/remont-1948593013.html

челябинская область

казахстан

индия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, технологии, челябинская область, казахстан, индия, алексей текслер