https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:10
2024-06-05T13:10
2024-06-05T13:10
липецкая область
липецкая область
санкт-петербург
россия
игорь артамонов
владимир путин
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950641024_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_b963b1151a2239a4866cf98c33a09ee9.jpg
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, ожидается подписание около 20 соглашений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Соглашения подпишем как с действующими, так и с новыми инвесторами. Проекты охватывают разные сферы: станкостроение, сельское хозяйство, туризм, строительство. Мы гордимся нашими достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях и открыты для сотрудничества",- процитировали в пресс-службе слова губернатора. Артамонов также отметил, что экономический форум - это прекрасная возможность не только для развития экономики региона, но и улучшения качества жизни липчан. "Поэтому запланированы соглашения и по теме социального развития. С ведущими вузами договоримся о целевом обучении студентов, поддержке многодетных семей, внедрении дополнительных образовательных программ в Липецкой области", — сказал глава региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помимо участия в деловой программе форума Артамонов проведет несколько встреч, примет участие в переговорах, посетит пленарную сессию с участием президента РФ Владимира Путина. Главная тема XXVII Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Деловая программа охватывает широкий круг вопросов. Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики, инновационных технологий, вопросы, связанные с сохранением населения, укреплением здоровья, поддержкой семьи.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html
липецкая область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950641024_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0bafad4bdd2763c2aa946a0ee4728100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, санкт-петербург, россия, игорь артамонов, владимир путин, пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Санкт-Петербург, Россия, Игорь Артамонов, Владимир Путин, ПМЭФ
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, ожидается подписание около 20 соглашений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Соглашения подпишем как с действующими, так и с новыми инвесторами. Проекты охватывают разные сферы: станкостроение, сельское хозяйство, туризм, строительство. Мы гордимся нашими достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях и открыты для сотрудничества",- процитировали в пресс-службе слова губернатора.
Артамонов также отметил, что экономический форум - это прекрасная возможность не только для развития экономики региона, но и улучшения качества жизни липчан.
«
"Поэтому запланированы соглашения и по теме социального развития. С ведущими вузами договоримся о целевом обучении студентов, поддержке многодетных семей, внедрении дополнительных образовательных программ в Липецкой области", — сказал глава региона.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помимо участия в деловой программе форума Артамонов проведет несколько встреч, примет участие в переговорах, посетит пленарную сессию с участием президента РФ Владимира Путина
.
Главная тема XXVII Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Деловая программа охватывает широкий круг вопросов. Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики, инновационных технологий, вопросы, связанные с сохранением населения, укреплением здоровья, поддержкой семьи.