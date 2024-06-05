https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024

Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024

Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024

Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:10

2024-06-05T13:10

2024-06-05T13:10

липецкая область

липецкая область

санкт-петербург

россия

игорь артамонов

владимир путин

пмэф

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ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, ожидается подписание около 20 соглашений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Соглашения подпишем как с действующими, так и с новыми инвесторами. Проекты охватывают разные сферы: станкостроение, сельское хозяйство, туризм, строительство. Мы гордимся нашими достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях и открыты для сотрудничества",- процитировали в пресс-службе слова губернатора. Артамонов также отметил, что экономический форум - это прекрасная возможность не только для развития экономики региона, но и улучшения качества жизни липчан. "Поэтому запланированы соглашения и по теме социального развития. С ведущими вузами договоримся о целевом обучении студентов, поддержке многодетных семей, внедрении дополнительных образовательных программ в Липецкой области", — сказал глава региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помимо участия в деловой программе форума Артамонов проведет несколько встреч, примет участие в переговорах, посетит пленарную сессию с участием президента РФ Владимира Путина. Главная тема XXVII Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Деловая программа охватывает широкий круг вопросов. Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики, инновационных технологий, вопросы, связанные с сохранением населения, укреплением здоровья, поддержкой семьи.

https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html

липецкая область

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, санкт-петербург, россия, игорь артамонов, владимир путин, пмэф