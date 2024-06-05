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Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
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Липецкая область
 
13:10 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:10
2024-06-05T13:10
липецкая область
липецкая область
санкт-петербург
россия
игорь артамонов
владимир путин
пмэф
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ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, ожидается подписание около 20 соглашений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Соглашения подпишем как с действующими, так и с новыми инвесторами. Проекты охватывают разные сферы: станкостроение, сельское хозяйство, туризм, строительство. Мы гордимся нашими достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях и открыты для сотрудничества",- процитировали в пресс-службе слова губернатора. Артамонов также отметил, что экономический форум - это прекрасная возможность не только для развития экономики региона, но и улучшения качества жизни липчан. "Поэтому запланированы соглашения и по теме социального развития. С ведущими вузами договоримся о целевом обучении студентов, поддержке многодетных семей, внедрении дополнительных образовательных программ в Липецкой области", — сказал глава региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помимо участия в деловой программе форума Артамонов проведет несколько встреч, примет участие в переговорах, посетит пленарную сессию с участием президента РФ Владимира Путина. Главная тема XXVII Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Деловая программа охватывает широкий круг вопросов. Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики, инновационных технологий, вопросы, связанные с сохранением населения, укреплением здоровья, поддержкой семьи.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html
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липецкая область, санкт-петербург, россия, игорь артамонов, владимир путин, пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Санкт-Петербург, Россия, Игорь Артамонов, Владимир Путин, ПМЭФ

Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым принимает участие в XXVII Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, ожидается подписание около 20 соглашений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Соглашения подпишем как с действующими, так и с новыми инвесторами. Проекты охватывают разные сферы: станкостроение, сельское хозяйство, туризм, строительство. Мы гордимся нашими достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях и открыты для сотрудничества",- процитировали в пресс-службе слова губернатора.
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Артамонов также отметил, что экономический форум - это прекрасная возможность не только для развития экономики региона, но и улучшения качества жизни липчан.
«
"Поэтому запланированы соглашения и по теме социального развития. С ведущими вузами договоримся о целевом обучении студентов, поддержке многодетных семей, внедрении дополнительных образовательных программ в Липецкой области", — сказал глава региона.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помимо участия в деловой программе форума Артамонов проведет несколько встреч, примет участие в переговорах, посетит пленарную сессию с участием президента РФ Владимира Путина.
Главная тема XXVII Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Деловая программа охватывает широкий круг вопросов. Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики, инновационных технологий, вопросы, связанные с сохранением населения, укреплением здоровья, поддержкой семьи.
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Липецкая областьЛипецкая областьСанкт-ПетербургРоссияИгорь АртамоновВладимир ПутинПМЭФ
 
 
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