https://ria.ru/20240605/skamer-1950792503.html

В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО

В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО - РИА Новости, 05.06.2024

В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО

В Уголовный кодекс РФ необходимо внести изменения, чтобы эксплуатация темы СВО скамерами считалась серьезным отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:53

2024-06-05T19:53

2024-06-05T19:53

россия

валерий селезнев

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Уголовный кодекс РФ необходимо внести изменения, чтобы эксплуатация темы СВО скамерами считалась серьезным отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Валерий Селезнёв (ЛДПР) в Telegram-канале."Скамеры стали все чаще использовать в своих мошеннических схемах психологические приемы, связанные с темой СВО. Предлагаю считать эксплуатацию темы СВО в мошеннических целях серьезным отягчающим обстоятельством, внеся соответствующие поправки в статью 159 УК РФ", - написал депутат.

https://ria.ru/20240424/gd-1941970787.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, валерий селезнев, госдума рф, лдпр