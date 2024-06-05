https://ria.ru/20240605/skamer-1950792503.html
В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО
В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО
В Уголовный кодекс РФ необходимо внести изменения, чтобы эксплуатация темы СВО скамерами считалась серьезным отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:53
2024-06-05T19:53
2024-06-05T19:53
россия
валерий селезнев
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Уголовный кодекс РФ необходимо внести изменения, чтобы эксплуатация темы СВО скамерами считалась серьезным отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Валерий Селезнёв (ЛДПР) в Telegram-канале."Скамеры стали все чаще использовать в своих мошеннических схемах психологические приемы, связанные с темой СВО. Предлагаю считать эксплуатацию темы СВО в мошеннических целях серьезным отягчающим обстоятельством, внеся соответствующие поправки в статью 159 УК РФ", - написал депутат.
https://ria.ru/20240424/gd-1941970787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий селезнев, госдума рф, лдпр
Россия, Валерий Селезнев, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме призвали более жестко наказывать скамеров, использующих тему СВО
Селезнев: эксплуатация темы СВО скамерами должна быть отягчающим обстоятельством