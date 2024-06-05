Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году
Шваб: Путин в 2019 году указал на историческую разницу между Россией и Европой
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что президент Владимир Путин еще в 2019 году указал ему на историческую разницу между Россией и Европой. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
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"Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России своя идентичность, своя душа, своя история и так далее", — сказал он.
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Пранкерам, говорившим от лица экономиста Жака Аттали, Шваб сказал, что незадолго до пандемии COVID-19 посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Беседа шла 75 минут.
Он также заявил, что знает Путина с 1993 года. Когда они познакомились, российский президент занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга, добавил Шваб.
Встреча Клауса Шваба и Владимира Путина в Петербурге состоялась в ноябре 2019 года.
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