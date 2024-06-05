https://ria.ru/20240605/shvab-1950589363.html

Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году

Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году - РИА Новости, 05.06.2024

Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году

Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:45

2024-06-05T10:45

2024-06-05T12:52

россия

санкт-петербург

европа

владимир путин

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что президент Владимир Путин еще в 2019 году указал ему на историческую разницу между Россией и Европой. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров."Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России своя идентичность, своя душа, своя история и так далее", — сказал он.Пранкерам, говорившим от лица экономиста Жака Аттали, Шваб сказал, что незадолго до пандемии COVID-19 посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Беседа шла 75 минут. Он также заявил, что знает Путина с 1993 года. Когда они познакомились, российский президент занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга, добавил Шваб. Встреча Клауса Шваба и Владимира Путина в Петербурге состоялась в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html

россия

санкт-петербург

европа

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россия, санкт-петербург, европа, владимир путин, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)