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Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году - РИА Новости, 05.06.2024
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10:45 05.06.2024 (обновлено: 12:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/shvab-1950589363.html
Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году
Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году - РИА Новости, 05.06.2024
Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году
Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:45
2024-06-05T12:52
россия
санкт-петербург
европа
владимир путин
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что президент Владимир Путин еще в 2019 году указал ему на историческую разницу между Россией и Европой. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.&quot;Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России своя идентичность, своя душа, своя история и так далее&quot;, — сказал он.Пранкерам, говорившим от лица экономиста Жака Аттали, Шваб сказал, что незадолго до пандемии COVID-19 посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Беседа шла 75 минут. Он также заявил, что знает Путина с 1993 года. Когда они познакомились, российский президент занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга, добавил Шваб. Встреча Клауса Шваба и Владимира Путина в Петербурге состоялась в ноябре 2019 года.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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россия, санкт-петербург, европа, владимир путин, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Россия, Санкт-Петербург, Европа, Владимир Путин, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Шваб раскрыл пранкерам детали разговора с Путиным в 2019 году

Шваб: Путин в 2019 году указал на историческую разницу между Россией и Европой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что президент Владимир Путин еще в 2019 году указал ему на историческую разницу между Россией и Европой. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
«

"Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России своя идентичность, своя душа, своя история и так далее", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Пранкерам, говорившим от лица экономиста Жака Аттали, Шваб сказал, что незадолго до пандемии COVID-19 посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Беседа шла 75 минут.
Он также заявил, что знает Путина с 1993 года. Когда они познакомились, российский президент занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга, добавил Шваб.
Встреча Клауса Шваба и Владимира Путина в Петербурге состоялась в ноябре 2019 года.
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