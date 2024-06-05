https://ria.ru/20240605/shri-lanka-1950703899.html

На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству

На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству - РИА Новости, 05.06.2024

На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству

Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:24

2024-06-05T15:24

2024-06-05T15:26

туризм

шри-ланка

россия

коломбо

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004280_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_c88ee937423e42cf0b2501359b334478.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. "До 31 мая этого года к нам приехало в общей сложности около 800 тысяч человек, чуть более 110 тысяч это граждане России. Где-то 12,5%. Они на втором месте, больше всего индийцев", - сказал Де Зойса. Он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.

https://ria.ru/20240605/vizy-1950693230.html

шри-ланка

россия

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шри-ланка, россия, коломбо, новости - туризм