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На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству - РИА Новости, 05.06.2024
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству
Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:24
2024-06-05T15:24
2024-06-05T15:26
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. "До 31 мая этого года к нам приехало в общей сложности около 800 тысяч человек, чуть более 110 тысяч это граждане России. Где-то 12,5%. Они на втором месте, больше всего индийцев", - сказал Де Зойса. Он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.
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шри-ланка, россия, коломбо, новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, Коломбо, Новости - Туризм
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству
Посольство Шри-Ланки: россияне на втором месте по количеству среди всех туристов