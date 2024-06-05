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На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству - РИА Новости, 05.06.2024
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Туризм
 
15:24 05.06.2024 (обновлено: 15:26 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/shri-lanka-1950703899.html
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству - РИА Новости, 05.06.2024
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству
Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:24
2024-06-05T15:26
туризм
шри-ланка
россия
коломбо
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. "До 31 мая этого года к нам приехало в общей сложности около 800 тысяч человек, чуть более 110 тысяч это граждане России. Где-то 12,5%. Они на втором месте, больше всего индийцев", - сказал Де Зойса. Он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.
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шри-ланка, россия, коломбо, новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, Коломбо, Новости - Туризм
На Шри-Ланке российские туристы занимают второе место по количеству

Посольство Шри-Ланки: россияне на втором месте по количеству среди всех туристов

© iStock.com / jon chica paradaИндуистский храм на пляже Тринкомали, Шри-Ланка
Индуистский храм на пляже Тринкомали, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / jon chica parada
Индуистский храм на пляже Тринкомали, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса.
"До 31 мая этого года к нам приехало в общей сложности около 800 тысяч человек, чуть более 110 тысяч это граждане России. Где-то 12,5%. Они на втором месте, больше всего индийцев", - сказал Де Зойса.
Он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.
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