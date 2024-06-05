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Де Зойса прокомментировал информацию о доносах на россиян на Шри-Ланке - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:02 05.06.2024 (обновлено: 15:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/shri-lanka-1950696963.html
Де Зойса прокомментировал информацию о доносах на россиян на Шри-Ланке
Де Зойса прокомментировал информацию о доносах на россиян на Шри-Ланке - РИА Новости, 05.06.2024
Де Зойса прокомментировал информацию о доносах на россиян на Шри-Ланке
Министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса прокомментировал информацию о том, что власти страны просили своих граждан... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:02
2024-06-05T15:48
шри-ланка
россия
пмэф-2024
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса прокомментировал информацию о том, что власти страны просили своих граждан писать "доносы" на нелегально работающих на острове россиян - такая информация появилась в СМИ в апреле."Это выдумка СМИ, как таковой просьбы писать доносы не было", - сказал министр в интервью РИА Новости на ПМЭФ. При этом он напомнил, что иностранные граждане на Шри-Ланке могут заниматься не всеми видами деятельности: например, не могут быть гидами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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шри-ланка, россия
Шри-Ланка, Россия, ПМЭФ-2024
Де Зойса прокомментировал информацию о доносах на россиян на Шри-Ланке

Посольство Шри-Ланки в России: просьбы писать доносы на россиян не было

© iStock.com / graphixelДевятиарочный мост Демодара в Элле, Шри-Ланка
Девятиарочный мост Демодара в Элле, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / graphixel
Девятиарочный мост Демодара в Элле, Шри-Ланка. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса прокомментировал информацию о том, что власти страны просили своих граждан писать "доносы" на нелегально работающих на острове россиян - такая информация появилась в СМИ в апреле.
"Это выдумка СМИ, как таковой просьбы писать доносы не было", - сказал министр в интервью РИА Новости на ПМЭФ. При этом он напомнил, что иностранные граждане на Шри-Ланке могут заниматься не всеми видами деятельности: например, не могут быть гидами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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