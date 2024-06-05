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Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников - РИА Новости, 05.06.2024
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13:07 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/shmidt-1950652446.html
Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников
Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников - РИА Новости, 05.06.2024
Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников
Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, заявил в своем Telegram-канале, что Интерпол должен РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:07
2024-06-05T13:07
в мире
польша
белоруссия
россия
томаш шмидт (судья)
интерпол
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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, заявил в своем Telegram-канале, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политическую позицию. Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался разыскивать Шмидта. "Мы считаем, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать лиц за их политическую и гражданскую позицию. Мое дело полностью сфабриковано. Несмотря на мои требования об ознакомлении с материалами дела, мне до сих пор не пришло ни одной бумаги. Я просто выехал из Польши в отпуск, ничего не нарушил, просто высказал свое мнение. К сожалению, в Польше больше нет свободы слова, а любое упоминание России и Беларуси в любом контексте преследуется властями", - написал Шмидт.Ранее Шмидт заявил, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда Польши принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.
https://ria.ru/20240523/polsha-1947924916.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, томаш шмидт (судья), интерпол
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Томаш Шмидт (судья), Интерпол
Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников

Экс-судья Шмидт считает, что Интерпол не должен преследовать людей за их позицию

© Sputnik / Василий МалашенковТомаш Шмидт
Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, заявил в своем Telegram-канале, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политическую позицию.
Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался разыскивать Шмидта.
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"Мы считаем, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать лиц за их политическую и гражданскую позицию. Мое дело полностью сфабриковано. Несмотря на мои требования об ознакомлении с материалами дела, мне до сих пор не пришло ни одной бумаги. Я просто выехал из Польши в отпуск, ничего не нарушил, просто высказал свое мнение. К сожалению, в Польше больше нет свободы слова, а любое упоминание России и Беларуси в любом контексте преследуется властями", - написал Шмидт.
Ранее Шмидт заявил, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда Польши принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.
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В миреПольшаБелоруссияРоссияТомаш Шмидт (судья)Интерпол
 
 
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