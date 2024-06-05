Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников
Экс-судья Шмидт считает, что Интерпол не должен преследовать людей за их позицию
© Sputnik / Василий МалашенковТомаш Шмидт
© Sputnik / Василий Малашенков
Томаш Шмидт. Архивное фото
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, заявил в своем Telegram-канале, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политическую позицию.
Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался разыскивать Шмидта.
"Мы считаем, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать лиц за их политическую и гражданскую позицию. Мое дело полностью сфабриковано. Несмотря на мои требования об ознакомлении с материалами дела, мне до сих пор не пришло ни одной бумаги. Я просто выехал из Польши в отпуск, ничего не нарушил, просто высказал свое мнение. К сожалению, в Польше больше нет свободы слова, а любое упоминание России и Беларуси в любом контексте преследуется властями", - написал Шмидт.
Девятого мая председатель Высшего административного суда Польши принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.