https://ria.ru/20240605/shmidt-1950652446.html

Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников

Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников - РИА Новости, 05.06.2024

Экс-судья Шмидт заявил, что Интерпол должен искать настоящих преступников

Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, заявил в своем Telegram-канале, что Интерпол должен РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:07

2024-06-05T13:07

2024-06-05T13:07

в мире

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томаш шмидт (судья)

интерпол

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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, заявил в своем Telegram-канале, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политическую позицию. Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался разыскивать Шмидта. "Мы считаем, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать лиц за их политическую и гражданскую позицию. Мое дело полностью сфабриковано. Несмотря на мои требования об ознакомлении с материалами дела, мне до сих пор не пришло ни одной бумаги. Я просто выехал из Польши в отпуск, ничего не нарушил, просто высказал свое мнение. К сожалению, в Польше больше нет свободы слова, а любое упоминание России и Беларуси в любом контексте преследуется властями", - написал Шмидт.Ранее Шмидт заявил, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда Польши принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.

https://ria.ru/20240523/polsha-1947924916.html

https://ria.ru/20240521/polsha-1947475530.html

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в мире, польша, белоруссия, россия, томаш шмидт (судья), интерпол