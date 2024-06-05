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В Саратове завершились съемки байопика о культовой поп-группе "Комбинация" - РИА Новости, 05.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:26 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/serial-1950427430.html
В Саратове завершились съемки байопика о культовой поп-группе "Комбинация"
В Саратове завершились съемки байопика о культовой поп-группе "Комбинация" - РИА Новости, 05.06.2024
В Саратове завершились съемки байопика о культовой поп-группе "Комбинация"
Съемки сериала о культовой женской поп-группе "Комбинация" завершились в родном городе ее участниц Саратове. В них приняла участие одна из первых солисток... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:26
2024-06-05T06:26
культура
кино и сериалы
музыка
алена апина
татьяна иванова
никита кологривый
саратов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Съемки сериала о культовой женской поп-группе "Комбинация" завершились в родном городе ее участниц Саратове. В них приняла участие одна из первых солисток коллектива Алена Апина. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru.Байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы "Комбинация" в составе Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина), Алены Апиной (Анастасия Уколова), Ольги Ахуновой (Дарья Руденок), Юлии Козюльковой (Полина Гухман), Светланы Костюко (Татьяна Струженкова) и Нюры Ковалевой (Софья Володчинская).Сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает заняться работой своей мечты — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу, хиты которой будут звучать по всей стране."Съемки эпизодов о знакомстве участниц группы и записи дебютного альбома "Ход конем" с хитами "Белый вечер" и "Хей, мама" прошли в местах реальных событий из жизни "‎Комбинации"‎, — рассказали в пресс-службе. В сериале зрители увидят исторический центр, площадь Кирова, ДК "Саратов", стадион "Динамо", Саратовскую консерваторию, ротонду на набережной Волги из клипа "Белый вечер". А также локации в соседнем городе Энгельсе, откуда на репетиции приезжала бас-гитаристка группы Ольга Ахунова. Одна из первых солисток "Комбинации" Алена Апина появится в байопике не в камео, а в роли педагога консерватории. Съемки продолжатся в Москве. И уже в 2024 году сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
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кино и сериалы, музыка, алена апина, татьяна иванова, никита кологривый, саратов
Культура, Кино и сериалы, Музыка, Алена Апина, Татьяна Иванова, Никита Кологривый, Саратов
В Саратове завершились съемки байопика о культовой поп-группе "Комбинация"

Сериал о группе "Комбинация" отсняли на родине ее участниц в Саратове

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ruСъемки байопика "Комбинация"
Съемки байопика Комбинация - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Съемки сериала о культовой женской поп-группе "Комбинация" завершились в родном городе ее участниц Саратове. В них приняла участие одна из первых солисток коллектива Алена Апина. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru.
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ruСъемки байопика "Комбинация"
Съемки байопика Комбинация
Съемки байопика "Комбинация"
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
1 из 3
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

На съемках байопика "Комбинация"

Съемки байопика Комбинация

На съемках байопика "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
2 из 3
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

Съемки сериала "Комбинация"

Съемки байопика Комбинация

Съемки сериала "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
3 из 3
Съемки байопика "Комбинация"
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
1 из 3

На съемках байопика "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
2 из 3

Съемки сериала "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
3 из 3
Байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы "Комбинация" в составе Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина), Алены Апиной (Анастасия Уколова), Ольги Ахуновой (Дарья Руденок), Юлии Козюльковой (Полина Гухман), Светланы Костюко (Татьяна Струженкова) и Нюры Ковалевой (Софья Володчинская).
Сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает заняться работой своей мечты — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу, хиты которой будут звучать по всей стране.
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

Съемки сериала "Комбинация"

Съемки байопика Комбинация

Съемки сериала "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
1 из 5
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

На съемках байопика "Комбинация"

Съемки байопика Комбинация

На съемках байопика "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
2 из 5
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

Съемки байопика "Комбинация" о культовой поп-группе

Съемки байопика Комбинация

Съемки байопика "Комбинация" о культовой поп-группе

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
3 из 5
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

Съемки байопика о поп-группе "Комбинация"

Съемки байопика Комбинация

Съемки байопика о поп-группе "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
4 из 5
© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru

Съемки сериала о женской поп-группе "Комбинация"

Съемки байопика Комбинация

Съемки сериала о женской поп-группе "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
5 из 5

Съемки сериала "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
1 из 5

На съемках байопика "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
2 из 5

Съемки байопика "Комбинация" о культовой поп-группе

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
3 из 5

Съемки байопика о поп-группе "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
4 из 5

Съемки сериала о женской поп-группе "Комбинация"

© Фото : онлайн-кинотеатр Wink.ru
5 из 5
"Съемки эпизодов о знакомстве участниц группы и записи дебютного альбома "Ход конем" с хитами "Белый вечер" и "Хей, мама" прошли в местах реальных событий из жизни "‎Комбинации"‎, — рассказали в пресс-службе.
В сериале зрители увидят исторический центр, площадь Кирова, ДК "Саратов", стадион "Динамо", Саратовскую консерваторию, ротонду на набережной Волги из клипа "Белый вечер". А также локации в соседнем городе Энгельсе, откуда на репетиции приезжала бас-гитаристка группы Ольга Ахунова. Одна из первых солисток "Комбинации" Алена Апина появится в байопике не в камео, а в роли педагога консерватории.
Съемки продолжатся в Москве. И уже в 2024 году сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
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КультураКино и сериалыМузыкаАлена АпинаТатьяна ИвановаНикита КологривыйСаратов
 
 
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