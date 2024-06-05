В Саратове завершились съемки байопика о культовой поп-группе "Комбинация"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Съемки сериала о культовой женской поп-группе "Комбинация" завершились в родном городе ее участниц Саратове. В них приняла участие одна из первых солисток коллектива Алена Апина. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru.Байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы "Комбинация" в составе Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина), Алены Апиной (Анастасия Уколова), Ольги Ахуновой (Дарья Руденок), Юлии Козюльковой (Полина Гухман), Светланы Костюко (Татьяна Струженкова) и Нюры Ковалевой (Софья Володчинская).Сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает заняться работой своей мечты — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу, хиты которой будут звучать по всей стране."Съемки эпизодов о знакомстве участниц группы и записи дебютного альбома "Ход конем" с хитами "Белый вечер" и "Хей, мама" прошли в местах реальных событий из жизни "Комбинации", — рассказали в пресс-службе. В сериале зрители увидят исторический центр, площадь Кирова, ДК "Саратов", стадион "Динамо", Саратовскую консерваторию, ротонду на набережной Волги из клипа "Белый вечер". А также локации в соседнем городе Энгельсе, откуда на репетиции приезжала бас-гитаристка группы Ольга Ахунова. Одна из первых солисток "Комбинации" Алена Апина появится в байопике не в камео, а в роли педагога консерватории. Съемки продолжатся в Москве. И уже в 2024 году сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Съемки сериала о культовой женской поп-группе "Комбинация" завершились в родном городе ее участниц Саратове. В них приняла участие одна из первых солисток коллектива Алена Апина. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru.
Байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы "Комбинация" в составе Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина), Алены Апиной (Анастасия Уколова), Ольги Ахуновой (Дарья Руденок), Юлии Козюльковой (Полина Гухман), Светланы Костюко (Татьяна Струженкова) и Нюры Ковалевой (Софья Володчинская).
Сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает заняться работой своей мечты — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу, хиты которой будут звучать по всей стране.
"Съемки эпизодов о знакомстве участниц группы и записи дебютного альбома "Ход конем" с хитами "Белый вечер" и "Хей, мама" прошли в местах реальных событий из жизни "Комбинации", — рассказали в пресс-службе.
В сериале зрители увидят исторический центр, площадь Кирова, ДК "Саратов", стадион "Динамо", Саратовскую консерваторию, ротонду на набережной Волги из клипа "Белый вечер". А также локации в соседнем городе Энгельсе, откуда на репетиции приезжала бас-гитаристка группы Ольга Ахунова. Одна из первых солисток "Комбинации" Алена Апина появится в байопике не в камео, а в роли педагога консерватории.
Съемки продолжатся в Москве. И уже в 2024 году сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
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