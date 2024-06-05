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В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику
В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику - РИА Новости, 05.06.2024
В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику
Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:15
2024-06-05T03:15
2024-06-05T03:27
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового регулирования КНР, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы активно взаимодействуем с Национальным управлением финансового регулирования КНР, процесс идёт по установленному регламенту. И хочу сказать, что все регламентные сроки соблюдаются. Просто регламентные сроки у китайских коллег достаточно длинные, но мы идем в графике", - сказал он. В настоящее время только один российский банк имеет лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. Это ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Сбербанк в прошлом году заявил о планах открыть филиал в Китае, такие намерения есть также у Альфа-банка. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, китай, шанхай, пекин, сбербанк россии, альфа-банк
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Шанхай, Пекин, Сбербанк России, Альфа-банк
В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику
Сбербанк: процесс открытия филиала в КНР идет по графику и регламенту