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"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях - РИА Новости, 05.06.2024
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:32
2024-06-05T19:32
2024-06-05T19:32
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сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ. "Банк всегда достаточно гибко смотрит на вопросы финансирования, в том числе и в рупиях. Здесь скорее мы должны видеть российскую компанию, которая готова по какой-то причине брать рупиевый кредит", - сказал он. "Мы уже такой спрос видим, компании обращаются - те компании, которые планируют расширять свою деятельность в Индии. С удовольствием такие заявки рассмотрим", - добавил Попов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, индия, анатолий попов, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Индия, Анатолий Попов, Сбер
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях от юрлиц