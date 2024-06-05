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"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:32 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/sber-1950787168.html
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях - РИА Новости, 05.06.2024
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:32
2024-06-05T19:32
пмэф-2024
экономика
индия
анатолий попов
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ. "Банк всегда достаточно гибко смотрит на вопросы финансирования, в том числе и в рупиях. Здесь скорее мы должны видеть российскую компанию, которая готова по какой-то причине брать рупиевый кредит", - сказал он. "Мы уже такой спрос видим, компании обращаются - те компании, которые планируют расширять свою деятельность в Индии. С удовольствием такие заявки рассмотрим", - добавил Попов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, индия, анатолий попов, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Индия, Анатолий Попов, Сбер
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях

"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях от юрлиц

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ.
«
"Банк всегда достаточно гибко смотрит на вопросы финансирования, в том числе и в рупиях. Здесь скорее мы должны видеть российскую компанию, которая готова по какой-то причине брать рупиевый кредит", - сказал он.
"Мы уже такой спрос видим, компании обращаются - те компании, которые планируют расширять свою деятельность в Индии. С удовольствием такие заявки рассмотрим", - добавил Попов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Сбербанке рассказали о решении по кредитам для малого и микробизнеса
Вчера, 08:39
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаИндияАнатолий ПоповСбер
 
 
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