https://ria.ru/20240605/sber-1950569862.html

Сбербанк в июне запустит отделения в Донецке и Луганске

Сбербанк в июне запустит отделения в Донецке и Луганске - РИА Новости, 05.06.2024

Сбербанк в июне запустит отделения в Донецке и Луганске

Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:38

2024-06-05T09:38

2024-06-05T12:26

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк

сбербанк россии

луганск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной организации на ПМЭФ. "В июне мы запустим три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и других) в городах ДНР и ЛНР. Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов", - сказано в сообщении. Поясняется, что клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка "Сбербанк Онлайн", запустят также и продукты для юрлиц. "До конца года мы продолжим активное развитие в ДНР и ЛНР, а также запустим работу в Запорожской и Херсонской областях", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время банк устанавливает банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке – в ближайшие дни в этих городах начнут работать десять банкоматов. А 1 июля общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/sber-1950550020.html

https://ria.ru/20240508/sberbank-1944564647.html

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луганская народная республика

донецк

луганск

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Стенд Луганской народной республики на ПМЭФ-2024 Луганскую народную республику на ПМЭФ-2024 представляют шесть предприятий, это “Луганский мясокомбинат", "Луганск-Нива", "Луганский хладокомбинат", "Юнис", "Литмаш" и "Завод Озон". Гостей стенда доброжелательные луганчане угощают кофе собственной обжарки, мороженым и республиканскими сладостями. 2024-06-05T09:38 true PT1M14S

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