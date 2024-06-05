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Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:16 05.06.2024 (обновлено: 06:50 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sber-1950550020.html
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию
Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:16
2024-06-05T06:50
пмэф-2024
сбербанк россии
россия
сбер
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких работников не хватает в стране, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет. Сложности с кадрами наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior, на подготовку которых уходят многие годы. "Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться. Кроме того, сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из "Сбера" уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться", - рассказал топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html
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сбербанк россии, россия, сбер
ПМЭФ-2024, Сбербанк России, Россия, Сбер
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию

"Сбер": ряд опытных специалистов в сфере ИИ, покинувших РФ, хотят вернуться

© iStock.com / Kobus LouwПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Программист за компьютером . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких работников не хватает в стране, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет. Сложности с кадрами наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior, на подготовку которых уходят многие годы.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Сбербанке оценили, насколько Россия отстает от лидеров в сфере ИИ
04:06
"Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться. Кроме того, сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из "Сбера" уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться", - рассказал топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Взгляд в будущее: ИИ помогает решать задачи промышленности
Вчера, 13:30
 
ПМЭФ-2024Сбербанк РоссииРоссияСбер
 
 
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