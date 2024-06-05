https://ria.ru/20240605/sber-1950550020.html

Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию

Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию - РИА Новости, 05.06.2024

Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию

Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:16

2024-06-05T06:16

2024-06-05T06:50

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких работников не хватает в стране, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет. Сложности с кадрами наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior, на подготовку которых уходят многие годы. "Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться. Кроме того, сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из "Сбера" уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться", - рассказал топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

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