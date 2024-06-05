https://ria.ru/20240605/sber-1950550020.html
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию
Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:16
2024-06-05T06:16
2024-06-05T06:50
пмэф-2024
сбербанк россии
россия
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923410013_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_7a271023148dceff800c5fb3b962f682.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких работников не хватает в стране, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет. Сложности с кадрами наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior, на подготовку которых уходят многие годы. "Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться. Кроме того, сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из "Сбера" уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться", - рассказал топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html
https://ria.ru/20240604/promyshlennost-1950255842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923410013_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_77b3c510c55b40bdc5f3c374e96fe6b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, россия, сбер
ПМЭФ-2024, Сбербанк России, Россия, Сбер
Сбербанк отметил желание опытных специалистов в сфере ИИ вернуться в Россию
"Сбер": ряд опытных специалистов в сфере ИИ, покинувших РФ, хотят вернуться