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Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле

Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле

Президент России Владимир Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:51

2024-06-05T21:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле."Мы скоро собираемся в Астану. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение. Я, конечно, им воспользуюсь", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

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в мире, шос, россия, владимир путин