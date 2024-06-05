https://ria.ru/20240605/sammit-1950818782.html
Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле
Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле
Президент России Владимир Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:51
2024-06-05T21:51
2024-06-05T22:33
пмэф-2024
в мире
шос
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861380_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_379078ffa23586c368beda5d4e3ad7b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле."Мы скоро собираемся в Астану. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение. Я, конечно, им воспользуюсь", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861380_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_8ef90e54c2b84f12769aacc306942daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, ШОС, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле
Путин заявил, что собирается в Астану на саммит ШОС в июле