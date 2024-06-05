https://ria.ru/20240605/sallivan-1950544232.html

В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия

В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия - РИА Новости, 05.06.2024

В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия

Оружие США прибывает на Украину и меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Киева, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:56

2024-06-05T03:56

2024-06-05T04:14

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

джейк салливан

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Оружие США прибывает на Украину и меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Киева, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы видим, как оружие прибывает на поле боя в последние дни и недели, это имеет значение, меняет ситуацию", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию. Как сказал Салливан, "Украина - в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США". Сейчас, по словам помощника президента США, "они выбираются из этой дыры", в Вашингтоне надеются, что динамика продолжится настолько, что ВСУ сможет не только держать оборону, но и наступать.

https://ria.ru/20240312/pomosch-1932604483.html

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украина

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в мире, сша, украина, киев, джейк салливан, вооруженные силы украины