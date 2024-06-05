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В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 05.06.2024 (обновлено: 04:14 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sallivan-1950544232.html
В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия
В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия - РИА Новости, 05.06.2024
В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия
Оружие США прибывает на Украину и меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Киева, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:56
2024-06-05T04:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джейк салливан
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Оружие США прибывает на Украину и меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Киева, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы видим, как оружие прибывает на поле боя в последние дни и недели, это имеет значение, меняет ситуацию", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию. Как сказал Салливан, "Украина - в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США". Сейчас, по словам помощника президента США, "они выбираются из этой дыры", в Вашингтоне надеются, что динамика продолжится настолько, что ВСУ сможет не только держать оборону, но и наступать.
https://ria.ru/20240312/pomosch-1932604483.html
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украина
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в мире, сша, украина, киев, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
В США увидели изменение ситуации на Украине благодаря поставкам оружия

Салливан: американское оружие прибывает на Украину и меняет ситуацию на поле боя

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Оружие США прибывает на Украину и меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Киева, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Мы видим, как оружие прибывает на поле боя в последние дни и недели, это имеет значение, меняет ситуацию", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию.
Как сказал Салливан, "Украина - в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США".
Сейчас, по словам помощника президента США, "они выбираются из этой дыры", в Вашингтоне надеются, что динамика продолжится настолько, что ВСУ сможет не только держать оборону, но и наступать.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме
12 марта, 21:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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