https://ria.ru/20240605/ryazan-1950700242.html

Пятеро жителей Рязани избили трех мужчин из-за замечания

Пятеро жителей Рязани избили трех мужчин из-за замечания - РИА Новости, 05.06.2024

Пятеро жителей Рязани избили трех мужчин из-за замечания

Полиция проводит проверку после избиения трех жителей Рязани после замечания о непристойном поведении в общественном месте, сообщило региональное управление... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:10

2024-06-05T15:10

2024-06-05T16:14

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РЯЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения трех жителей Рязани после замечания о непристойном поведении в общественном месте, сообщило региональное управление МВД."Четвертого июня, примерно в 19:00, в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани поступило сообщение о конфликте между мужчинами на улице Связи", — говорится в публикации.Предварительно, потасовка произошла между пятью молодыми людьми в возрасте от 21 года до 26 лет и их оппонентами, которым 34, 44, 46 лет."Мужчины сделали замечание молодым людям о непристойном поведении в общественном месте. В ответ на замечание пятеро рязанцев нанесли мужчинам телесные повреждения. Потерпевшими были написаны заявления в полицию", — уточнили в МВД.Молодых людей доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным Telegram-канала "Рязинформбюро", вечером во вторник возле администрации Рязанского района избили трех ее сотрудников: первого заместителя, заместителя главы и водителя. Они стали свидетелями нападения восьми мужчин на двух подростков, замечания с их стороны были встречены агрессией и применением физической силы.Здание администрации района расположено на улице Связи в Рязани. При этом в полиции не упомянули должности участников конфликта.

https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html

https://ria.ru/20240311/izbienie-1932389688.html

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происшествия, рязань, рязанский район, россия, октябрьский район