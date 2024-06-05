https://ria.ru/20240605/rublya-1950759004.html

Курс рубля стабилизируется после двух сессий уверенного роста

Курс рубля стабилизируется после двух сессий уверенного роста - РИА Новости, 05.06.2024

Курс рубля стабилизируется после двух сессий уверенного роста

Рубль в среду стабилизируется к доллару, юаню и евро – после двух сессий уверенного роста, дополнительная поддержка приходит от сокращения покупок валюты... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:47

2024-06-05T17:47

2024-06-05T17:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

сша

дмитрий бабин

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в среду стабилизируется к доллару, юаню и евро – после двух сессий уверенного роста, дополнительная поддержка приходит от сокращения покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск снижается на 11 копеек, до 88,7 рубля, юаня – стабилен на уровне 12,23 рубля, евро – теряет 7 копеек, до 96,53 рубля. Объем торгов юанями составляет 67 миллиардов рублей против 28,1 миллиарда по евро и 64,5 миллиарда по доллару. Доллар при этом падает к рублю на 0,1%, евро – в пределах 0,1%. Рубль находит опору Курс рубля во вторник стабилизируется с попытками роста против основных валют на Московской бирже, оставаясь неподалеку от локальных максимумов, обновленных на прошлой неделе. При этом дополнительная поддержка пришла от сокращения в следующем месячном периоде покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. С учетом продаж центробанком валюты (на 11,8 миллиарда рублей в день) в первом квартале в рамках операций с ФНБ, нетто-продажи валюты регулятором (с учетом операций Минфина) в июне увеличатся с 6,25 миллиарда рублей до 8,1 миллиарда. Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. С 8 мая по 6 июня Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей). "Минфин объявил, что его спрос на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила в предстоящем месячном периоде (с 7 июня) вновь сократится. В результате, с учетом ежедневного предложения инвалюты со стороны ЦБ в размере 11,8 миллиарда рублей, ее продажи увеличатся почти на 30%. В краткосрочном плане это может оказать поддержку рублю", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 16.19 мск росла на 0,5%, до 77,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 104,2 пункта. Прогнозы Укрепление рубля в середине недели будет поддерживаться коррекционным ростом цен на нефть, ожиданием позитива от ПМЭФ и возможного повышения ключевой ставки 7 июня, а также относительно низким спросом на иностранную валюту для импорта, считает Максим Федосов ИЗ УК "Первая". Доллар пытается удержаться над верхней границей обозначенного на эту неделю коридора 88,4–89,4 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Учитывая, что продавцы валюты по-прежнему не встречают адекватного спроса на нее, возможна проверка на прочность четырехмесячного минимума 88,25 рубля, который был установлен в конце мая", - допускает он.

https://ria.ru/20240605/tovarooborot-1950734206.html

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