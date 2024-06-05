В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia
"Ростелеком": полученные в ходе работы с Nokia компетенции включены в работу
Логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании, рассказал РИА Новости первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома". Она будет завершена в ближайшее время.
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"Были большие планы по развитию и привнесению технологий в Россию - в первую очередь телеком-наработок, совместное вложение. Было планы и намерения, Nokia хотела инвестировать достаточно много в Россию. Фигурировали 10 миллиардов, которые они были готовы вкладывать в итоге. Понятно, что эти планы были пересмотрены, но тем не менее компетенции, собранные в этой компании, по сложному телекому, технологиям, оборудованию - они существуют, они сейчас интегрированы в "Ростелеком", - сказал Анохин.
Он уточнил, что эти технологии интегрированы в развитие оборудования, необходимого для импортозамещения и технологического суверенитета страны.
По его словам, изначально совместное предприятие было создано для того, чтобы привнести технологии Nokia в Россию и локализовать ее производство. Сейчас обязательства сторон завершены.
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"Всем, что мы на тот момент остановки фактического взаимодействия плотного смогли реализовать, мы продолжали пользоваться. Здесь завершение юридических процедур. Чтобы уже в дальнейшем для корпоративного управления не было каких-то осложнений ввиду того, что партнер активно в этом участвовать не может", - уточнил финансовый директор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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