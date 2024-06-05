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В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:30 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/rostelekom-1950727741.html
В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia
В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia - РИА Новости, 05.06.2024
В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia
Компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:30
2024-06-05T16:30
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
сергей анохин
владимир путин
ростелеком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании, рассказал РИА Новости первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома". Она будет завершена в ближайшее время. "Были большие планы по развитию и привнесению технологий в Россию - в первую очередь телеком-наработок, совместное вложение. Было планы и намерения, Nokia хотела инвестировать достаточно много в Россию. Фигурировали 10 миллиардов, которые они были готовы вкладывать в итоге. Понятно, что эти планы были пересмотрены, но тем не менее компетенции, собранные в этой компании, по сложному телекому, технологиям, оборудованию - они существуют, они сейчас интегрированы в "Ростелеком", - сказал Анохин. Он уточнил, что эти технологии интегрированы в развитие оборудования, необходимого для импортозамещения и технологического суверенитета страны. По его словам, изначально совместное предприятие было создано для того, чтобы привнести технологии Nokia в Россию и локализовать ее производство. Сейчас обязательства сторон завершены. "Всем, что мы на тот момент остановки фактического взаимодействия плотного смогли реализовать, мы продолжали пользоваться. Здесь завершение юридических процедур. Чтобы уже в дальнейшем для корпоративного управления не было каких-то осложнений ввиду того, что партнер активно в этом участвовать не может", - уточнил финансовый директор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950724256.html
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экономика, технологии, россия, сергей анохин, владимир путин, ростелеком
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Сергей Анохин, Владимир Путин, Ростелеком
В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia

"Ростелеком": полученные в ходе работы с Nokia компетенции включены в работу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании, рассказал РИА Новости первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома". Она будет завершена в ближайшее время.
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«
"Были большие планы по развитию и привнесению технологий в Россию - в первую очередь телеком-наработок, совместное вложение. Было планы и намерения, Nokia хотела инвестировать достаточно много в Россию. Фигурировали 10 миллиардов, которые они были готовы вкладывать в итоге. Понятно, что эти планы были пересмотрены, но тем не менее компетенции, собранные в этой компании, по сложному телекому, технологиям, оборудованию - они существуют, они сейчас интегрированы в "Ростелеком", - сказал Анохин.
Он уточнил, что эти технологии интегрированы в развитие оборудования, необходимого для импортозамещения и технологического суверенитета страны.
По его словам, изначально совместное предприятие было создано для того, чтобы привнести технологии Nokia в Россию и локализовать ее производство. Сейчас обязательства сторон завершены.
«
"Всем, что мы на тот момент остановки фактического взаимодействия плотного смогли реализовать, мы продолжали пользоваться. Здесь завершение юридических процедур. Чтобы уже в дальнейшем для корпоративного управления не было каких-то осложнений ввиду того, что партнер активно в этом участвовать не может", - уточнил финансовый директор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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