https://ria.ru/20240605/rostelekom-1950727741.html

В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia

В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia - РИА Новости, 05.06.2024

В "Ростелекоме" рассказали о компетенциях, полученных в СП с Nokia

Компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:30

2024-06-05T16:30

2024-06-05T16:30

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

сергей анохин

владимир путин

ростелеком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838414307_0:321:3006:2011_1920x0_80_0_0_e0db0ac5f537890950731049e53130fe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании, рассказал РИА Новости первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома". Она будет завершена в ближайшее время. "Были большие планы по развитию и привнесению технологий в Россию - в первую очередь телеком-наработок, совместное вложение. Было планы и намерения, Nokia хотела инвестировать достаточно много в Россию. Фигурировали 10 миллиардов, которые они были готовы вкладывать в итоге. Понятно, что эти планы были пересмотрены, но тем не менее компетенции, собранные в этой компании, по сложному телекому, технологиям, оборудованию - они существуют, они сейчас интегрированы в "Ростелеком", - сказал Анохин. Он уточнил, что эти технологии интегрированы в развитие оборудования, необходимого для импортозамещения и технологического суверенитета страны. По его словам, изначально совместное предприятие было создано для того, чтобы привнести технологии Nokia в Россию и локализовать ее производство. Сейчас обязательства сторон завершены. "Всем, что мы на тот момент остановки фактического взаимодействия плотного смогли реализовать, мы продолжали пользоваться. Здесь завершение юридических процедур. Чтобы уже в дальнейшем для корпоративного управления не было каких-то осложнений ввиду того, что партнер активно в этом участвовать не может", - уточнил финансовый директор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950724256.html

https://ria.ru/20231009/veon-1901557521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, сергей анохин, владимир путин, ростелеком