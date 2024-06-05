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Сотни F-15 полетят в сторону России. В США сделали неожиданное заявление
Сотни F-15 полетят в сторону России. В США сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 05.06.2024
Сотни F-15 полетят в сторону России. В США сделали неожиданное заявление
Россия может уничтожить авиабазы НАТО, с которых взлетят истребители, способные нести ядерное оружие, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:55
2024-06-05T15:55
2024-06-05T19:01
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия может уничтожить авиабазы НАТО, с которых взлетят истребители, способные нести ядерное оружие, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом на YouTube."Россияне нас предупреждали: "Если вы атакуете нас на нашей территории, мы имеем право ответить". Если говорить конкретно, мы очень сильно полагаемся на самолеты F-15. Это отличная машина, прекрасный бомбардировщик, и россияне знают, что он может быть носителем ядерного оружия. <…> Для поддержки наших войск на Украине нам придется применять большое количество авиации. Если русские увидят, как множество таких вот F-15 летит в их сторону, им, вероятно, придется ударить по всем нашим аэродромам", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, Москве нет смысла рисковать и ждать, пока американская авиация устроит бомбардировку ядерным оружием. Макгрегор предположил, что в случае агрессии США Россия будет вынуждена разнести авиабазы ВВС Соединенных Штатов в Европе тактическими ядерными боеголовками."Помните, что у русских есть также закаленная в боях армия. <...> У нас такого опыта нет", — заявил аналитик.Как отметил офицер, США не готовы вступить в войну с Россией, такое развитие событий станет кошмаром для Вашингтона.Ранее западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения Вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
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В мире, Россия, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США, YouTube, F-15SE
Сотни F-15 полетят в сторону России. В США сделали неожиданное заявление
Макгрегор: РФ может уничтожить аэродромы США ядерными снарядами в случае атаки