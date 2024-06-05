https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

В Сбербанке оценили, насколько Россия отстает от лидеров в сфере ИИ

В Сбербанке оценили, насколько Россия отстает от лидеров в сфере ИИ - РИА Новости, 05.06.2024

В Сбербанке оценили, насколько Россия отстает от лидеров в сфере ИИ

Россия отстает от мировых лидеров в сфере развития технологий искусственного интеллекта на шесть–девять месяцев, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T04:06

2024-06-05T04:06

2024-06-05T05:37

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

apple

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия отстает от мировых лидеров в сфере развития технологий искусственного интеллекта на шесть–девять месяцев, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Я не считаю, что наша страна серьезно отстает в AI-технологиях. Практика показывает, что отставание с каждым годом сокращается… Нас отделяют шесть–девять месяцев от лидеров этой гонки, что, в принципе, неплохо. Понятно, что сейчас уже происходят события каждую неделю, но, тем не менее, мы считаем, что шесть-девять месяцев — это тот разумный срок отставания, который мы имеем, в том числе по причине существующих внешних ограничений", — сказал топ-менеджер.К примеру, если голосовые AI-помощники появились в России только через пять лет после западных аналогов (если сравнить Siri от Apple и Алису от "Яндекса"), то в генерации изображений от появления зарубежной модели Midjourney до модели Сбера Kandinsky прошло всего девять месяцев, от большой языковой модели ChatGPT до GigaChat — шесть месяцев, пояснил он. Ведяхин добавил также, что кроме внешних ограничений для развития ИИ в России есть и внутренние преграды, связанные в первую очередь с дефицитом разработчиков в этой сфере. Но и эта проблема, по его словам, может быть решена. "Нужно помогать бизнесу определять приоритетные направления для внедрения AI, популяризировать искусственный интеллект среди бизнеса и населения, повышать доверие к нему. Уверен, что России удастся выйти на уровень мировых лидеров в искусственном интеллекте", — заметил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

https://ria.ru/20240402/chatgpt-1937220364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, apple, яндекс