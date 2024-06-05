Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ
Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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"В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок. <...> Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, и присутствовать там, и работать с родителями", — подчеркнул он.
Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом. В частности, как сообщал ряд Telegram-каналов, в Чувашии и Воронеже учеников якобы просили раздеться до нижнего белья. В воронежской школе № 62 девочек, по информации канала "Мой и твой Воронеж", заставили снимать бюстгальтеры. Как заявил глава Рособрнадзора, в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало.
В учебных заведениях, где произошли такие инциденты, проходят проверки. Директор воронежской школы уволилась после скандала.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.