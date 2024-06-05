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Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024
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16:12 05.06.2024 (обновлено: 17:12 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html
Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ
Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024
Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ
Родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:12
2024-06-05T17:12
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
анзор музаев
воронеж
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.&quot;В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок. &lt;...&gt; Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, и присутствовать там, и работать с родителями&quot;, — подчеркнул он.Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом. В частности, как сообщал ряд Telegram-каналов, в Чувашии и Воронеже учеников якобы просили раздеться до нижнего белья. В воронежской школе № 62 девочек, по информации канала "Мой и твой Воронеж", заставили снимать бюстгальтеры. Как заявил глава Рособрнадзора, в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало. В учебных заведениях, где произошли такие инциденты, проходят проверки. Директор воронежской школы уволилась после скандала.
https://ria.ru/20240605/sovfed-1950671399.html
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, анзор музаев, воронеж, социальный навигатор, сн_образование
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Анзор Музаев, Воронеж, Социальный навигатор, СН_Образование
Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ

Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«

"В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок. <...> Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, и присутствовать там, и работать с родителями", — подчеркнул он.

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В учебных заведениях, где произошли такие инциденты, проходят проверки. Директор воронежской школы уволилась после скандала.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоАнзор МузаевВоронежСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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