Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПодписание соглашения Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ")
Подписание соглашения Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ")
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Производство промышленных роботов планируют запустить в Подмосковье к концу 2024 года, проект реализует компания "СМТ", сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"В конце 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ") на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24)", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что проект реализует компания "СМТ" – официальный представитель и дистрибьютор продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов, компании CRP. По итогам 2020 года CRP вошел в топ-три китайских компаний-роботостроителей по объему поставок. На данный момент единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду провинции Сычуань. Второе появится в Подмосковье.
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"Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях уже в конце текущего года. Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
В модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, роботы-манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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