https://ria.ru/20240605/roboty-1950757986.html

Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года

Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024

Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года

Производство промышленных роботов планируют запустить в Подмосковье к концу 2024 года, проект реализует компания "СМТ", сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:46

2024-06-05T17:46

2024-06-05T17:48

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

чэнду

сычуань

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Производство промышленных роботов планируют запустить в Подмосковье к концу 2024 года, проект реализует компания "СМТ", сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В конце 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ") на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24)", - отметили в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что проект реализует компания "СМТ" – официальный представитель и дистрибьютор продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов, компании CRP. По итогам 2020 года CRP вошел в топ-три китайских компаний-роботостроителей по объему поставок. На данный момент единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду провинции Сычуань. Второе появится в Подмосковье. "Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях уже в конце текущего года. Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. В модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, роботы-манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950616172.html

https://ria.ru/20231024/nauka-1904653000.html

московская область (подмосковье)

чэнду

сычуань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская область (подмосковье), чэнду, сычуань