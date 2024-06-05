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Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024
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Новости Подмосковья
 
17:46 05.06.2024 (обновлено: 17:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/roboty-1950757986.html
Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года
Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024
Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года
Производство промышленных роботов планируют запустить в Подмосковье к концу 2024 года, проект реализует компания "СМТ", сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:46
2024-06-05T17:48
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
чэнду
сычуань
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Производство промышленных роботов планируют запустить в Подмосковье к концу 2024 года, проект реализует компания "СМТ", сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В конце 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ") на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24)", - отметили в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что проект реализует компания "СМТ" – официальный представитель и дистрибьютор продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов, компании CRP. По итогам 2020 года CRP вошел в топ-три китайских компаний-роботостроителей по объему поставок. На данный момент единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду провинции Сычуань. Второе появится в Подмосковье. "Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях уже в конце текущего года. Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. В модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, роботы-манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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московская область (подмосковье)
чэнду
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технологии, московская область (подмосковье), чэнду, сычуань
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Чэнду, Сычуань

Производство промышленных роботов запустят в Подмосковье к концу 2024 года

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПодписание соглашения Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ")
Подписание соглашения Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО СМТ) - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Подписание соглашения Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Производство промышленных роботов планируют запустить в Подмосковье к концу 2024 года, проект реализует компания "СМТ", сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"В конце 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО "СМТ") на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24)", - отметили в пресс-службе.
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В ведомстве сообщили, что проект реализует компания "СМТ" – официальный представитель и дистрибьютор продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов, компании CRP. По итогам 2020 года CRP вошел в топ-три китайских компаний-роботостроителей по объему поставок. На данный момент единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду провинции Сычуань. Второе появится в Подмосковье.
«
"Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях уже в конце текущего года. Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
В модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, роботы-манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)ЧэндуСычуань
 
 
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