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Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:57 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html
Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи
Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи - РИА Новости, 05.06.2024
Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи
Человекоподобный робот Женя начал работу на стенде Московской области на ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:57
2024-06-05T11:57
пмэф-2024
технологии
московская область (подмосковье)
земля
луна
сколково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Человекоподобный робот Женя начал работу на стенде Московской области на ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. Робот выглядит как человек, общается с посетителями стенда с помощью искусственного интеллекта (ИИ), активно жестикулирует и отвечает на вопросы, в том числе в области ЖКХ. Женя может выражать эмоции, шутить и читать стихи. Представитель компании "Прмобот" рассказал агентству, что робот использует модель ИИ Yandex GPT, которая генерирует текст на основе запроса человека и позволяет роботу отвечать на вопросы. С помощью этой технологии с роботом можно пообщаться на отвлеченные темы, например, спросить, какое расстояние от Земли до Луны, или в каком году состоялся первый выход в открытый космос. Робот также интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области, задачей которого является общение с жителями региона по вопросам ЖКХ. По словам представителя компании, это позволяет роботу отвечать на узкоспециализированные вопросы, относящиеся к данной отрасли. На робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом. На стенде Московской области также стоит гигантский робот-трансформер и недособранный электрокар. По словам сотрудников, это намек на предстоящую коллаборацию с китайским брендом электрокаров. В свою очередь резиденты "Сколково" представили на форуме робота-уборщика Cleanbotics, который следит за чистотой на площадке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
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московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ
Также у робота, одетого в костюм коммунальщика, есть и полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы.
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РИА Новости
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технологии, московская область (подмосковье), земля, луна, сколково
ПМЭФ-2024, Технологии, Московская область (Подмосковье), Земля, Луна, Сколково
Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи

Робот Женя на стенде Подмосковья отвечает гостям ПМЭФ на вопросы по ЖКХ

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Человекоподобный робот Женя начал работу на стенде Московской области на ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости.
Робот выглядит как человек, общается с посетителями стенда с помощью искусственного интеллекта (ИИ), активно жестикулирует и отвечает на вопросы, в том числе в области ЖКХ. Женя может выражать эмоции, шутить и читать стихи.
Представитель компании "Прмобот" рассказал агентству, что робот использует модель ИИ Yandex GPT, которая генерирует текст на основе запроса человека и позволяет роботу отвечать на вопросы. С помощью этой технологии с роботом можно пообщаться на отвлеченные темы, например, спросить, какое расстояние от Земли до Луны, или в каком году состоялся первый выход в открытый космос.
Робот также интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области, задачей которого является общение с жителями региона по вопросам ЖКХ. По словам представителя компании, это позволяет роботу отвечать на узкоспециализированные вопросы, относящиеся к данной отрасли. На робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом.
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На стенде Московской области также стоит гигантский робот-трансформер и недособранный электрокар. По словам сотрудников, это намек на предстоящую коллаборацию с китайским брендом электрокаров.
В свою очередь резиденты "Сколково" представили на форуме робота-уборщика Cleanbotics, который следит за чистотой на площадке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииМосковская область (Подмосковье)ЗемляЛунаСколково
 
 
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