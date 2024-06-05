https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html

Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи

Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи - РИА Новости, 05.06.2024

Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи

Человекоподобный робот Женя начал работу на стенде Московской области на ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:57

2024-06-05T11:57

2024-06-05T11:57

пмэф-2024

технологии

московская область (подмосковье)

земля

луна

сколково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Человекоподобный робот Женя начал работу на стенде Московской области на ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. Робот выглядит как человек, общается с посетителями стенда с помощью искусственного интеллекта (ИИ), активно жестикулирует и отвечает на вопросы, в том числе в области ЖКХ. Женя может выражать эмоции, шутить и читать стихи. Представитель компании "Прмобот" рассказал агентству, что робот использует модель ИИ Yandex GPT, которая генерирует текст на основе запроса человека и позволяет роботу отвечать на вопросы. С помощью этой технологии с роботом можно пообщаться на отвлеченные темы, например, спросить, какое расстояние от Земли до Луны, или в каком году состоялся первый выход в открытый космос. Робот также интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области, задачей которого является общение с жителями региона по вопросам ЖКХ. По словам представителя компании, это позволяет роботу отвечать на узкоспециализированные вопросы, относящиеся к данной отрасли. На робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом. На стенде Московской области также стоит гигантский робот-трансформер и недособранный электрокар. По словам сотрудников, это намек на предстоящую коллаборацию с китайским брендом электрокаров. В свою очередь резиденты "Сколково" представили на форуме робота-уборщика Cleanbotics, который следит за чистотой на площадке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html

https://ria.ru/20231215/robot-1916071387.html

московская область (подмосковье)

земля

луна

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ Также у робота, одетого в костюм коммунальщика, есть и полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы. 2024-06-05T11:57 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, московская область (подмосковье), земля, луна, сколково