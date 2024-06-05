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РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/rets-1950753239.html
РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн
РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн - РИА Новости, 05.06.2024
РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн
При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) российские парфюмерно-косметические компании заключили внешнеторговые контракты на сумму более 312... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:35
2024-06-05T17:35
пмэф-2024
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
росэксимбанк
китай
индия
вэб.рф (вэб)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) российские парфюмерно-косметические компании заключили внешнеторговые контракты на сумму более 312 миллионов долларов с 2016 года, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель 5 июня на сессии "Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии" в рамках ПМЭФ-2024."РЭЦ имеет большой опыт работы с парфюмерно-косметической отраслью, с 2016 года мы поддержали более 640 компаний. В мире существует интерес к экологической, органической косметике, новым "находкам" - продуктам, отличным от того, что предлагают транснациональные корпорации. И здесь нашим производителям точно есть что предложить, и мы готовы помочь им в продвижении за рубежом под брендом "Сделано в России", - сказал Генкель.По его словам, доля дружественных стран в структуре поставок российской парфюмерно-косметической продукции за рубеж достигла 99%. Более 60% экспорта приходится на средства для макияжа, ухода за кожей и волосами. Большие перспективы для производителей открывают рынки Китая, Индии и других дружественных стран, где в последние 5 лет наибольшими темпами рос импорт косметических продуктов.Среди наиболее востребованных у парфюмерно-косметических компаний, обращающихся за поддержкой в РЭЦ: получение сертификата свободной продажи через платформу "Мой экспорт", аналитические сервисы, вебинары и консультации, кредитование от РОСЭКСИМБАНКа, страхование от ЭКСАР, а также государственная поддержка, в частности компенсация затрат на транспортировку.Вице-президент РЭЦ также рассказал о продвижении экспортеров под брендом "Сделано в России". Так, компании могут представить свою продукцию на международных выставках и начать продажи за рубеж через маркетплейсы под зонтичным брендом Made in Russia.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, росэксимбанк, китай, индия, вэб.рф (вэб), экспорт, косметика, пмэф
ПМЭФ-2024, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, Росэксимбанк, Китай, Индия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт, косметика, ПМЭФ

РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВице-президент АО "РЭЦ" Роман Генкель на сессии "Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии" в рамках ПМЭФ-2024
Вице-президент АО РЭЦ Роман Генкель на сессии Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии в рамках ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вице-президент АО "РЭЦ" Роман Генкель на сессии "Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии" в рамках ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) российские парфюмерно-косметические компании заключили внешнеторговые контракты на сумму более 312 миллионов долларов с 2016 года, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель 5 июня на сессии "Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии" в рамках ПМЭФ-2024.
"РЭЦ имеет большой опыт работы с парфюмерно-косметической отраслью, с 2016 года мы поддержали более 640 компаний. В мире существует интерес к экологической, органической косметике, новым "находкам" - продуктам, отличным от того, что предлагают транснациональные корпорации. И здесь нашим производителям точно есть что предложить, и мы готовы помочь им в продвижении за рубежом под брендом "Сделано в России", - сказал Генкель.
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По его словам, доля дружественных стран в структуре поставок российской парфюмерно-косметической продукции за рубеж достигла 99%. Более 60% экспорта приходится на средства для макияжа, ухода за кожей и волосами. Большие перспективы для производителей открывают рынки Китая, Индии и других дружественных стран, где в последние 5 лет наибольшими темпами рос импорт косметических продуктов.
Среди наиболее востребованных у парфюмерно-косметических компаний, обращающихся за поддержкой в РЭЦ: получение сертификата свободной продажи через платформу "Мой экспорт", аналитические сервисы, вебинары и консультации, кредитование от РОСЭКСИМБАНКа, страхование от ЭКСАР, а также государственная поддержка, в частности компенсация затрат на транспортировку.
Вице-президент РЭЦ также рассказал о продвижении экспортеров под брендом "Сделано в России". Так, компании могут представить свою продукцию на международных выставках и начать продажи за рубеж через маркетплейсы под зонтичным брендом Made in Russia.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссияРосэксимбанкКитайИндияВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкспорткосметикаПМЭФ
 
 
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