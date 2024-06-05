https://ria.ru/20240605/rets-1950753239.html

РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн

РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн - РИА Новости, 05.06.2024

РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн

При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) российские парфюмерно-косметические компании заключили внешнеторговые контракты на сумму более 312... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:35

2024-06-05T17:35

2024-06-05T17:35

пмэф-2024

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

росэксимбанк

китай

индия

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) российские парфюмерно-косметические компании заключили внешнеторговые контракты на сумму более 312 миллионов долларов с 2016 года, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель 5 июня на сессии "Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии" в рамках ПМЭФ-2024."РЭЦ имеет большой опыт работы с парфюмерно-косметической отраслью, с 2016 года мы поддержали более 640 компаний. В мире существует интерес к экологической, органической косметике, новым "находкам" - продуктам, отличным от того, что предлагают транснациональные корпорации. И здесь нашим производителям точно есть что предложить, и мы готовы помочь им в продвижении за рубежом под брендом "Сделано в России", - сказал Генкель.По его словам, доля дружественных стран в структуре поставок российской парфюмерно-косметической продукции за рубеж достигла 99%. Более 60% экспорта приходится на средства для макияжа, ухода за кожей и волосами. Большие перспективы для производителей открывают рынки Китая, Индии и других дружественных стран, где в последние 5 лет наибольшими темпами рос импорт косметических продуктов.Среди наиболее востребованных у парфюмерно-косметических компаний, обращающихся за поддержкой в РЭЦ: получение сертификата свободной продажи через платформу "Мой экспорт", аналитические сервисы, вебинары и консультации, кредитование от РОСЭКСИМБАНКа, страхование от ЭКСАР, а также государственная поддержка, в частности компенсация затрат на транспортировку.Вице-президент РЭЦ также рассказал о продвижении экспортеров под брендом "Сделано в России". Так, компании могут представить свою продукцию на международных выставках и начать продажи за рубеж через маркетплейсы под зонтичным брендом Made in Russia.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/podderzhka-1949357347.html

https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, росэксимбанк, китай, индия, вэб.рф (вэб), экспорт, косметика, пмэф