https://ria.ru/20240605/remont-1950724366.html
Губернатор Кондратьев: на Кубани отремонтируют 121 школу за лето
Губернатор Кондратьев: на Кубани отремонтируют 121 школу за лето - РИА Новости, 05.06.2024
Губернатор Кондратьев: на Кубани отремонтируют 121 школу за лето
Власти Краснодарского края планируют за лето отремонтировать 121 школу, на эти цели из краевого бюджета направили 1,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:24
2024-06-05T16:24
2024-06-05T16:24
краснодарский край
краснодарский край
кореновский район
вениамин кондратьев
ремонт
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КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют за лето отремонтировать 121 школу, на эти цели из краевого бюджета направили 1,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Лето – традиционная пора ремонтных работ в школах региона. В этом году приведем в порядок 121 образовательную организацию в 38 городах и районах. На это из консолидированного бюджета края направили 1,5 миллиарда рублей. Где-то работы уже выполнили, в других к ним пока приступают, заключают контракты с подрядчиками. В зданиях заменят кровли, обновят спортзалы и пищеблоки, приведут в порядок классы, благоустроят прилегающие территории", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что всего в этом году в Краснодарском крае отремонтируют спортивные залы в 28 школах, пищеблоки - в 31, кровли - в 16, территории благоустроят в 24 образовательных организациях. Работы выполняют в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования". В двух учебных заведениях - в Ейском и Кореновском районах – ведут комплексный капитальный ремонт по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", добавляют власти.
https://ria.ru/20230921/spetsobekty-1897904055.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кореновский район, вениамин кондратьев, ремонт, школы
Краснодарский край, Краснодарский край, Кореновский район, Вениамин Кондратьев, Ремонт, Школы