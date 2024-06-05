https://ria.ru/20240605/rakova-1950576646.html

Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!"

Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!" - РИА Новости, 05.06.2024

Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!"

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова встретилась со школьницей на экскурсии по студии телеканала RT в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:00

2024-06-05T10:00

2024-06-05T10:00

анастасия ракова

маргарита симоньян

россия

москва

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова встретилась со школьницей на экскурсии по студии телеканала RT в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!".Московский проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже 3,5 года исполняет мечты детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Одним из новых партнеров проекта стал международный российский телеканал "Russia Today", который помог исполнить мечту 17-летней Гали Н. познакомиться с профессиональным миром тележурналистики. В рамках экскурсии школьница встретилась с вице-мэром Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой и главным редактором "МИА Россия Сегодня" Маргаритой Симоньян."Безусловно, наша основная задача обеспечить детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, здоровой и благоприятной средой для роста и развития. Но помимо социальной поддержки таким ребятам нужны наставники и старшие товарищи. "Давай ДруЖИТЬ!" был создан как раз для этого. Это очень искренний и настоящий проект, где каждый ребенок, несмотря на непростую личную историю может почувствовать себя чуточку счастливее, осуществив свою мечту, найти свой жизненный ориентир и даже определиться с дальнейшей карьерой.За 3,5 года существования проекта ребята встретились со спасателями, космонавтами, автомеханиками, художниками, футболистами. И вот сегодня Галя смогла почувствовать себя настоящим журналистом, посетив студию крупнейшего международного канала России – RT, и получила уникальное предложение пройти здесь стажировку", – отметила заммэра.В рамках встречи секретами профессиональной тележурналистики поделилась с Галей главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. Она провела для школьницы экскурсию, которая завершилась в школе журналистики RT, где девочка продолжила погружение в процесс вместе с профильными специалистами."Я люблю творчество! Если мне нравится тема, с которой я работаю, то могу делать все, – от графического дизайна – до монтажа и постпродакшна. Хочу, чтобы этот энтузиазм не угас и я продолжила также самоотверженно погружаться во все процессы. Участие в проекте "Давай ДруЖИТЬ!" – это отличный шанс для меня прикоснуться к миру журналистики, увидеть все своими глазами и убедиться в искренности своих намерений о профессиональном будущем" – поделилась школьница.Проект "Давай ДруЖИТЬ!" подарил детям с особенностями развития и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации возможность не только осуществить свои мечты, но и открыть для себя что-то новое, познакомиться с кумирами, обрести друзей, погрузиться в мир профессий. Участники проекта изучали транспортную систему столицы, примеряли на себя профессию модельера, создавали украшения вместе с профессиональными ювелирами, катались на коньках под руководством олимпийских чемпионов, побывали на настоящей съемочной площадке, встречались с известными исполнителями и шеф-поварами.Теперь, помимо привычного формата, в котором дети рассказывали на страницах сайта о своих желаниях, любая компания из государственного и коммерческого сектора может стать официальным партнёром проекта и предложить ребятам свои уникальные возможности – экскурсии, стажировки, знакомства с наставниками, занятия и многое другое. Благодаря расширению проекта даже те ребята, которые ещё не определились со своей мечтой, смогут открыть для себя что-то новое, познакомиться с кумирами, обрести друзей, погрузиться в мир профессий.К сети партнёров "Давай ДруЖИТЬ!" уже присоединились Московский транспорт , завод "Москвич", центр "Профессии будущего", футбольный клуб "Спартак", издательский дом "Аргументы и Факты", холдинг ASTERUS, , RU.TV и другие.Свою заявку будущие друзья-партнёры проекта могут оставить на сайте, рассказав о занятиях, которые компания готова организовать для детей.

https://ria.ru/20240513/rakova-1945504328.html

https://ria.ru/20230817/moskva-1890675211.html

https://ria.ru/20240312/film-1932499688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

анастасия ракова , маргарита симоньян, россия, москва