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Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!" - РИА Новости, 05.06.2024
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10:00 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/rakova-1950576646.html
Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!"
Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!" - РИА Новости, 05.06.2024
Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!"
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова встретилась со школьницей на экскурсии по студии телеканала RT в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:00
2024-06-05T10:00
анастасия ракова
маргарита симоньян
россия
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова встретилась со школьницей на экскурсии по студии телеканала RT в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!".Московский проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже 3,5 года исполняет мечты детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Одним из новых партнеров проекта стал международный российский телеканал "Russia Today", который помог исполнить мечту 17-летней Гали Н. познакомиться с профессиональным миром тележурналистики. В рамках экскурсии школьница встретилась с вице-мэром Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой и главным редактором "МИА Россия Сегодня" Маргаритой Симоньян.&quot;Безусловно, наша основная задача обеспечить детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, здоровой и благоприятной средой для роста и развития. Но помимо социальной поддержки таким ребятам нужны наставники и старшие товарищи. &quot;Давай ДруЖИТЬ!&quot; был создан как раз для этого. Это очень искренний и настоящий проект, где каждый ребенок, несмотря на непростую личную историю может почувствовать себя чуточку счастливее, осуществив свою мечту, найти свой жизненный ориентир и даже определиться с дальнейшей карьерой.За 3,5 года существования проекта ребята встретились со спасателями, космонавтами, автомеханиками, художниками, футболистами. И вот сегодня Галя смогла почувствовать себя настоящим журналистом, посетив студию крупнейшего международного канала России – RT, и получила уникальное предложение пройти здесь стажировку&quot;, – отметила заммэра.В рамках встречи секретами профессиональной тележурналистики поделилась с Галей главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. Она провела для школьницы экскурсию, которая завершилась в школе журналистики RT, где девочка продолжила погружение в процесс вместе с профильными специалистами.&quot;Я люблю творчество! Если мне нравится тема, с которой я работаю, то могу делать все, – от графического дизайна – до монтажа и постпродакшна. Хочу, чтобы этот энтузиазм не угас и я продолжила также самоотверженно погружаться во все процессы. Участие в проекте &quot;Давай ДруЖИТЬ!&quot; – это отличный шанс для меня прикоснуться к миру журналистики, увидеть все своими глазами и убедиться в искренности своих намерений о профессиональном будущем&quot; – поделилась школьница.Проект "Давай ДруЖИТЬ!" подарил детям с особенностями развития и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации возможность не только осуществить свои мечты, но и открыть для себя что-то новое, познакомиться с кумирами, обрести друзей, погрузиться в мир профессий. Участники проекта изучали транспортную систему столицы, примеряли на себя профессию модельера, создавали украшения вместе с профессиональными ювелирами, катались на коньках под руководством олимпийских чемпионов, побывали на настоящей съемочной площадке, встречались с известными исполнителями и шеф-поварами.Теперь, помимо привычного формата, в котором дети рассказывали на страницах сайта о своих желаниях, любая компания из государственного и коммерческого сектора может стать официальным партнёром проекта и предложить ребятам свои уникальные возможности – экскурсии, стажировки, знакомства с наставниками, занятия и многое другое. Благодаря расширению проекта даже те ребята, которые ещё не определились со своей мечтой, смогут открыть для себя что-то новое, познакомиться с кумирами, обрести друзей, погрузиться в мир профессий.К сети партнёров "Давай ДруЖИТЬ!" уже присоединились Московский транспорт , завод "Москвич", центр "Профессии будущего", футбольный клуб "Спартак", издательский дом "Аргументы и Факты", холдинг ASTERUS, , RU.TV и другие.Свою заявку будущие друзья-партнёры проекта могут оставить на сайте, рассказав о занятиях, которые компания готова организовать для детей.
https://ria.ru/20240513/rakova-1945504328.html
https://ria.ru/20230817/moskva-1890675211.html
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96
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7 495 645-6601
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353
60
анастасия ракова , маргарита симоньян, россия, москва
Анастасия Ракова , Маргарита Симоньян, Россия, Москва
Ракова помогла исполнить мечту школьницы из проекта "Давай ДруЖИТЬ!"

Ракова: проект "Давай ДруЖИТЬ!" осуществил мечту школьницы из Москвы в студии RT

© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : RT
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова встретилась со школьницей на экскурсии по студии телеканала RT в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!".
Московский проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже 3,5 года исполняет мечты детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Одним из новых партнеров проекта стал международный российский телеканал "Russia Today", который помог исполнить мечту 17-летней Гали Н. познакомиться с профессиональным миром тележурналистики. В рамках экскурсии школьница встретилась с вице-мэром Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой и главным редактором "МИА Россия Сегодня" Маргаритой Симоньян.
© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
1 из 6
© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
2 из 6
© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
3 из 6
© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
4 из 6
© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
5 из 6
© Фото : RTШкольница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале Russia Today
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
6 из 6
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
1 из 6
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
2 из 6
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
3 из 6
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
4 из 6
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
5 из 6
Школьница Галя Н. во время экскурсии на телеканале "Russia Today"
© Фото : RT
6 из 6
«

"Безусловно, наша основная задача обеспечить детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, здоровой и благоприятной средой для роста и развития. Но помимо социальной поддержки таким ребятам нужны наставники и старшие товарищи. "Давай ДруЖИТЬ!" был создан как раз для этого. Это очень искренний и настоящий проект, где каждый ребенок, несмотря на непростую личную историю может почувствовать себя чуточку счастливее, осуществив свою мечту, найти свой жизненный ориентир и даже определиться с дальнейшей карьерой.За 3,5 года существования проекта ребята встретились со спасателями, космонавтами, автомеханиками, художниками, футболистами. И вот сегодня Галя смогла почувствовать себя настоящим журналистом, посетив студию крупнейшего международного канала России – RT, и получила уникальное предложение пройти здесь стажировку", – отметила заммэра.

В рамках встречи секретами профессиональной тележурналистики поделилась с Галей главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. Она провела для школьницы экскурсию, которая завершилась в школе журналистики RT, где девочка продолжила погружение в процесс вместе с профильными специалистами.
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«

"Я люблю творчество! Если мне нравится тема, с которой я работаю, то могу делать все, – от графического дизайна – до монтажа и постпродакшна. Хочу, чтобы этот энтузиазм не угас и я продолжила также самоотверженно погружаться во все процессы. Участие в проекте "Давай ДруЖИТЬ!" – это отличный шанс для меня прикоснуться к миру журналистики, увидеть все своими глазами и убедиться в искренности своих намерений о профессиональном будущем" – поделилась школьница.

Проект "Давай ДруЖИТЬ!" подарил детям с особенностями развития и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации возможность не только осуществить свои мечты, но и открыть для себя что-то новое, познакомиться с кумирами, обрести друзей, погрузиться в мир профессий. Участники проекта изучали транспортную систему столицы, примеряли на себя профессию модельера, создавали украшения вместе с профессиональными ювелирами, катались на коньках под руководством олимпийских чемпионов, побывали на настоящей съемочной площадке, встречались с известными исполнителями и шеф-поварами.
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Теперь, помимо привычного формата, в котором дети рассказывали на страницах сайта о своих желаниях, любая компания из государственного и коммерческого сектора может стать официальным партнёром проекта и предложить ребятам свои уникальные возможности – экскурсии, стажировки, знакомства с наставниками, занятия и многое другое. Благодаря расширению проекта даже те ребята, которые ещё не определились со своей мечтой, смогут открыть для себя что-то новое, познакомиться с кумирами, обрести друзей, погрузиться в мир профессий.
К сети партнёров "Давай ДруЖИТЬ!" уже присоединились Московский транспорт , завод "Москвич", центр "Профессии будущего", футбольный клуб "Спартак", издательский дом "Аргументы и Факты", холдинг ASTERUS, , RU.TV и другие.
Свою заявку будущие друзья-партнёры проекта могут оставить на сайте, рассказав о занятиях, которые компания готова организовать для детей.
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