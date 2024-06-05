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Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:26 05.06.2024 (обновлено: 23:06 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/raisi-1950813069.html
Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером
Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были надежные и деловые, он был надежным партнером. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:26
2024-06-05T23:06
пмэф-2024
в мире
иран
россия
ибрахим раиси
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были надежные и деловые, он был надежным партнером.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Хочу сказать, что у нас с ним (Раиси - ред.) были очень хорошие, надежные и деловые отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ."Именно при президенте Раиси Иран стал и членом Шанхайской организации сотрудничества, и членом БРИКС. Это все-таки говорит о том, что мы двигались вместе в понятном направлении, прежде всего, с точки зрения на создание многополярного мира. И Иран играл, и продолжает играть в этом безусловно очень важную роль", - добавил Путин.Президент России также заявил, что не сомневается в том, что все заложенное в отношения Москвы и Тегерана при президенте Эбрахиме Раиси будет продолжено.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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в мире, иран, россия, ибрахим раиси
ПМЭФ-2024, В мире, Иран, Россия, Ибрахим Раиси
Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером

Путин: президент Ирана Раиси был надежным партнером

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были надежные и деловые, он был надежным партнером.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Хочу сказать, что у нас с ним (Раиси - ред.) были очень хорошие, надежные и деловые отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
"Именно при президенте Раиси Иран стал и членом Шанхайской организации сотрудничества, и членом БРИКС. Это все-таки говорит о том, что мы двигались вместе в понятном направлении, прежде всего, с точки зрения на создание многополярного мира. И Иран играл, и продолжает играть в этом безусловно очень важную роль", - добавил Путин.
Президент России также заявил, что не сомневается в том, что все заложенное в отношения Москвы и Тегерана при президенте Эбрахиме Раиси будет продолжено.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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