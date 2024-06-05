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Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером

Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были надежные и деловые, он был надежным партнером. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:26

2024-06-05T21:26

2024-06-05T23:06

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были надежные и деловые, он был надежным партнером.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Хочу сказать, что у нас с ним (Раиси - ред.) были очень хорошие, надежные и деловые отношения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ."Именно при президенте Раиси Иран стал и членом Шанхайской организации сотрудничества, и членом БРИКС. Это все-таки говорит о том, что мы двигались вместе в понятном направлении, прежде всего, с точки зрения на создание многополярного мира. И Иран играл, и продолжает играть в этом безусловно очень важную роль", - добавил Путин.Президент России также заявил, что не сомневается в том, что все заложенное в отношения Москвы и Тегерана при президенте Эбрахиме Раиси будет продолжено.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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в мире, иран, россия, ибрахим раиси