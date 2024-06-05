https://ria.ru/20240605/putin-1950844595.html

Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР

Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР - РИА Новости, 05.06.2024

Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР

Президент России Владимир Путин сказал, что из-за доминирования на мировой арене после распада СССР США потихонечку с орбиты съезжают. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:57

2024-06-05T23:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что из-за доминирования на мировой арене после распада СССР США потихонечку с орбиты съезжают. "Я не знаю, хорошо ли это для самих Соединенных Штатов, что такая монополия создалась поле развала Советского Союза. Это потребовало от самих Соединенных Штатов каких-то дополнительных усилий… Огромное содержание уходит на поддержание своего статуса империи. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет. Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.

https://ria.ru/20240528/putin-1948938211.html

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в мире, россия, ссср, сша, владимир путин