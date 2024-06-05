Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:57 05.06.2024 (обновлено: 23:58 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950844595.html
Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР
Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР
Президент России Владимир Путин сказал, что из-за доминирования на мировой арене после распада СССР США потихонечку с орбиты съезжают. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:57
2024-06-05T23:58
пмэф-2024
в мире
россия
ссср
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950842086_0:130:2953:1791_1920x0_80_0_0_e83639846363e951cc56cc8c9c868e3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что из-за доминирования на мировой арене после распада СССР США потихонечку с орбиты съезжают. "Я не знаю, хорошо ли это для самих Соединенных Штатов, что такая монополия создалась поле развала Советского Союза. Это потребовало от самих Соединенных Штатов каких-то дополнительных усилий… Огромное содержание уходит на поддержание своего статуса империи. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет. Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
https://ria.ru/20240528/putin-1948938211.html
россия
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950842086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8ee90fac7c1a671730c700321453206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, СССР, США, Владимир Путин
Путин прокомментировал доминирование США в мире после развала СССР

Путин: США потихонечку с орбиты съезжают из-за доминирования на мировой арене

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что из-за доминирования на мировой арене после распада СССР США потихонечку с орбиты съезжают.
«
"Я не знаю, хорошо ли это для самих Соединенных Штатов, что такая монополия создалась поле развала Советского Союза. Это потребовало от самих Соединенных Штатов каких-то дополнительных усилий… Огромное содержание уходит на поддержание своего статуса империи. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет. Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
США по всему миру "всех запугивают" перед выборами, заявил Путин
28 мая, 16:14
 
ПМЭФ-2024В миреРоссияСССРСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала