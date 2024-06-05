https://ria.ru/20240605/putin-1950844437.html

Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20

Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20 - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:57

2024-06-05T23:57

2024-06-05T23:57

пмэф-2024

россия

владимир путин

большая двадцатка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Я пока не знаю, я этого (очного участия в G20 - ред.) не исключаю. Я прежде всего должен руководствоваться требованиями сегодняшнего дня. Как вы понимаете, у нас в стране много вопросов, но не исключаю, приеду, может быть. Может быть, нет. Мы же понимаем, в каком мире мы живем… Это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Он отметил, что было бы не очень хорошо приехать и выслушивать "какую-то грязь в отношении России" со стороны тех, кто считает РФ агрессором. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, большая двадцатка