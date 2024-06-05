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Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20 - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:57 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950844437.html
Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20
Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20 - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Я пока не знаю, я этого (очного участия в G20 - ред.) не исключаю. Я прежде всего должен руководствоваться требованиями сегодняшнего дня. Как вы понимаете, у нас в стране много вопросов, но не исключаю, приеду, может быть. Может быть, нет. Мы же понимаем, в каком мире мы живем… Это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Он отметил, что было бы не очень хорошо приехать и выслушивать "какую-то грязь в отношении России" со стороны тех, кто считает РФ агрессором. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, большая двадцатка
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Большая двадцатка
Путин рассказал, от чего будет зависеть его очное участие в саммите G20

Путин: очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
«
"Я пока не знаю, я этого (очного участия в G20 - ред.) не исключаю. Я прежде всего должен руководствоваться требованиями сегодняшнего дня. Как вы понимаете, у нас в стране много вопросов, но не исключаю, приеду, может быть. Может быть, нет. Мы же понимаем, в каком мире мы живем… Это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Он отметил, что было бы не очень хорошо приехать и выслушивать "какую-то грязь в отношении России" со стороны тех, кто считает РФ агрессором.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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