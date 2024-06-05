Москва рада росту исламского населения, заявил Путин
Путин: Москва не против прироста исламского населения, а наоборот рада этому
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва рада росту исламского населения России, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.