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Москва рада росту исламского населения, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:56 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950844277.html
Москва рада росту исламского населения, заявил Путин
Москва рада росту исламского населения, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Москва рада росту исламского населения, заявил Путин
Москва рада росту исламского населения России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:56
2024-06-05T23:56
пмэф-2024
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москва
владимир путин
ислам
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва рада росту исламского населения России, заявил президент России Владимир Путин. "Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, москва, владимир путин, ислам
ПМЭФ-2024, Россия, Москва, Владимир Путин, Ислам
Москва рада росту исламского населения, заявил Путин

Путин: Москва не против прироста исламского населения, а наоборот рада этому

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва рада росту исламского населения России, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияМоскваВладимир ПутинИслам
 
 
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