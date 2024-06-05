https://ria.ru/20240605/putin-1950844277.html

Москва рада росту исламского населения, заявил Путин

Москва рада росту исламского населения, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Москва рада росту исламского населения, заявил Путин

Москва рада росту исламского населения России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:56

2024-06-05T23:56

2024-06-05T23:56

пмэф-2024

россия

москва

владимир путин

ислам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950842086_0:130:2953:1791_1920x0_80_0_0_e83639846363e951cc56cc8c9c868e3a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва рада росту исламского населения России, заявил президент России Владимир Путин. "Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946366359.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, ислам