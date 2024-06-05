https://ria.ru/20240605/putin-1950844124.html
Россия не исключает партнерства с США и Европой, заявил Путин
Россия не исключает партнерства с США и Европой, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия не исключает партнерства с США и Европой, заявил Путин
Президент России Владимир Путин не исключил, что Россия, США и Франция могут быть партнерами в настоящее время, но это исключают американцы и европейцы. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:56
2024-06-05T23:56
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что Россия, США и Франция могут быть партнерами в настоящее время, но это исключают американцы и европейцы. "Мы не исключаем, это американцы и европейцы исключают", - сказал Путин на вопрос о том, могут ли Россия, Франция и США в настоящее время действовать вместе и быть партнёрами, как во время Второй мировой войны. "Мы то за, мы же не вводили никаких санкций в отношении Европы, мы не закрывали энергоносители для Германии и для других стран. Это в отношении нас вводят санкции", - добавил Путин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240605/putin-1950840378.html
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россия, сша, франция, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, США, Франция, Владимир Путин
Россия не исключает партнерства с США и Европой, заявил Путин
Путин: Россия не исключает партнерства с США и Европой, но они исключают