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Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:54 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950843904.html
Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ
Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет времени для просмотра материалов пропаганды в западных СМИ. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:54
2024-06-05T23:54
пмэф-2024
россия
владимир путин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет времени для просмотра материалов пропаганды в западных СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ провёл беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней также приняли участие представители недружественных стран. "Я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя, никакой новизны здесь нет. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистких материалов", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Президента спросили, показывает ли ему пресс-секретарь Дмитрий Песков картинки, изображающие президента РФ, в западной прессе. "Нет, не показывает. Видимо бережет моё настроение", - ответил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950843015.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ

Путин: у меня нет времени для просмотра материалов пропаганды в западных СМИ

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет времени для просмотра материалов пропаганды в западных СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ провёл беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней также приняли участие представители недружественных стран.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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"Я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя, никакой новизны здесь нет. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистких материалов", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Президента спросили, показывает ли ему пресс-секретарь Дмитрий Песков картинки, изображающие президента РФ, в западной прессе.
"Нет, не показывает. Видимо бережет моё настроение", - ответил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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