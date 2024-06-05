https://ria.ru/20240605/putin-1950843904.html

Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ

Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил, что у него нет времени для чтения пропаганды в западных СМИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет времени для просмотра материалов пропаганды в западных СМИ. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:54

2024-06-05T23:54

2024-06-05T23:54

пмэф-2024

россия

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет времени для просмотра материалов пропаганды в западных СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ провёл беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней также приняли участие представители недружественных стран. "Я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя, никакой новизны здесь нет. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистких материалов", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Президента спросили, показывает ли ему пресс-секретарь Дмитрий Песков картинки, изображающие президента РФ, в западной прессе. "Нет, не показывает. Видимо бережет моё настроение", - ответил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950843015.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков