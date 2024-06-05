https://ria.ru/20240605/putin-1950843524.html
Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе
Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе - РИА Новости, 05.06.2024
Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе
Президент России Владимир Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:52
2024-06-05T23:52
2024-06-05T23:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе
Путин о своих карикатурах в западной прессе: правильно, пусть боятся
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
"Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.