https://ria.ru/20240605/putin-1950843385.html

Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать

Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать - РИА Новости, 05.06.2024

Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать в Россию, и выразил надежду на то, что они будут предельно... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:50

2024-06-05T23:50

2024-06-05T23:50

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать в Россию, и выразил надежду на то, что они будут предельно объективны. "Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы здесь, приехали или по заданию, или просто без задания, но не побоялись приехать, в любом случае, за ваш интерес к тому, что происходит в России, к тому, что происходит в наших отношениях с другими странами в условиях очень сложной ситуации", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что журналисты будут излагать все предельно объективно, что, выполняя свою миссию и свои задания, они будут стараться сделать это максимально корректно.

https://ria.ru/20240605/putin-1950843015.html

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россия, владимир путин