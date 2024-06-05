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Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:50 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950843385.html
Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать
Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать - РИА Новости, 05.06.2024
Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать в Россию, и выразил надежду на то, что они будут предельно... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:50
2024-06-05T23:50
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать в Россию, и выразил надежду на то, что они будут предельно объективны. "Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы здесь, приехали или по заданию, или просто без задания, но не побоялись приехать, в любом случае, за ваш интерес к тому, что происходит в России, к тому, что происходит в наших отношениях с другими странами в условиях очень сложной ситуации", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что журналисты будут излагать все предельно объективно, что, выполняя свою миссию и свои задания, они будут стараться сделать это максимально корректно.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать

Путин поблагодарил иностранных журналистов, не побоявшихся приехать в Россию

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных журналистов, которые не побоялись приехать в Россию, и выразил надежду на то, что они будут предельно объективны.
«
"Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы здесь, приехали или по заданию, или просто без задания, но не побоялись приехать, в любом случае, за ваш интерес к тому, что происходит в России, к тому, что происходит в наших отношениях с другими странами в условиях очень сложной ситуации", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Кроме того, президент РФ выразил надежду, что журналисты будут излагать все предельно объективно, что, выполняя свою миссию и свои задания, они будут стараться сделать это максимально корректно.
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
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