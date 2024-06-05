https://ria.ru/20240605/putin-1950843219.html

Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин

Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин

Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:50

2024-06-05T23:50

2024-06-05T23:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "У нас всегда двери открыты для переговоров, для встреч и обсуждений", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950808312.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика