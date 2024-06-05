https://ria.ru/20240605/putin-1950843219.html
Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин
Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин
Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:50
2024-06-05T23:50
2024-06-05T23:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "У нас всегда двери открыты для переговоров, для встреч и обсуждений", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950808312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Политика
Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил Путин
Путин о перспективах контактов с Западом: двери для переговоров всегда открыты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Двери для переговоров с Западом всегда открыты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"У нас всегда двери открыты для переговоров, для встреч и обсуждений", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.