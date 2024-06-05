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Россия будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:49 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950843015.html
Россия будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать, заявил Путин
Россия будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать, заявил Путин
Москва будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:49
2024-06-05T23:49
пмэф-2024
россия
москва
германия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией. А политические оценки внутри Германии мы не даем, это дело самих политических властей, Конституционного суда и так далее", - заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отвечая на вопрос об отношениях РФ с представителями партии "Альтернатива для Германии".
https://ria.ru/20240605/putin-1950841048.html
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россия, москва, германия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Москва, Германия, Владимир Путин
Россия будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать, заявил Путин

Путин: Москва будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва будет сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы будем сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией. А политические оценки внутри Германии мы не даем, это дело самих политических властей, Конституционного суда и так далее", - заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отвечая на вопрос об отношениях РФ с представителями партии "Альтернатива для Германии".
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ПМЭФ-2024РоссияМоскваГерманияВладимир Путин
 
 
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