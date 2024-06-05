https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html

КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин

КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин

КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:48

2024-06-05T23:48

2024-06-05T23:48

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сша

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин. "Корейская Народно-Демократическая Республика неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе с Соединёнными Штатами. Думаю, эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч бывшего президента США господина Трампа с Ким Чен Ыном", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, ким чен ын