https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:48
2024-06-05T23:48
2024-06-05T23:48
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин. "Корейская Народно-Демократическая Республика неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе с Соединёнными Штатами. Думаю, эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч бывшего президента США господина Трампа с Ким Чен Ыном", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, ким чен ын
ПМЭФ-2024, США, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин
Путин: КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться с США