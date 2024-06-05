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КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:48 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:48
2024-06-05T23:48
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сша
россия
владимир путин
ким чен ын
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин. "Корейская Народно-Демократическая Республика неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе с Соединёнными Штатами. Думаю, эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч бывшего президента США господина Трампа с Ким Чен Ыном", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html
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сша, россия, владимир путин, ким чен ын
ПМЭФ-2024, США, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин

Путин: КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться с США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с США, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Корейская Народно-Демократическая Республика неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе с Соединёнными Штатами. Думаю, эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч бывшего президента США господина Трампа с Ким Чен Ыном", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
Вчера, 23:46
 
ПМЭФ-2024СШАРоссияВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
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