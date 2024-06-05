https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:46
2024-06-05T23:46
2024-06-05T23:46
пмэф-2024
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин. "Что касается отношений с Северной Кореей... соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
Путин: Россия будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет
С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Что касается отношений с Северной Кореей... соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.