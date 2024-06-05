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Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
23:46 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:46
2024-06-05T23:46
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин. "Что касается отношений с Северной Кореей... соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин

Путин: Россия будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР . Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Что касается отношений с Северной Кореей... соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
15 сентября 2023, 12:52
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
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