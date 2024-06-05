https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html

Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин

Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин

РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:46

2024-06-05T23:46

2024-06-05T23:46

пмэф-2024

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет, сказал президент РФ Владимир Путин. "Что касается отношений с Северной Кореей... соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин