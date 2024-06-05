https://ria.ru/20240605/putin-1950841570.html

Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР

Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР

Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:45

2024-06-05T23:45

2024-06-05T23:46

пмэф-2024

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин. "Вот им угрожают, они отвечают, если бы не было угрозы, я думаю, что постепенно и ядерный вопрос решался бы... но им же постоянно угрожают, а им что делать в ответ", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире