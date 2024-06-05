https://ria.ru/20240605/putin-1950841570.html
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР
Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:45
2024-06-05T23:45
2024-06-05T23:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин. "Вот им угрожают, они отвечают, если бы не было угрозы, я думаю, что постепенно и ядерный вопрос решался бы... но им же постоянно угрожают, а им что делать в ответ", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР
Путин: ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали