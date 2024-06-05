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Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:45 05.06.2024 (обновлено: 23:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950841570.html
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР
Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:45
2024-06-05T23:46
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин. "Вот им угрожают, они отвечают, если бы не было угрозы, я думаю, что постепенно и ядерный вопрос решался бы... но им же постоянно угрожают, а им что делать в ответ", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html
россия
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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин рассказал, что мешает решению ядерного вопроса КНДР

Путин: ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали

© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ядерный вопрос КНДР решился бы, если бы им постоянно не угрожали, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Вот им угрожают, они отвечают, если бы не было угрозы, я думаю, что постепенно и ядерный вопрос решался бы... но им же постоянно угрожают, а им что делать в ответ", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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