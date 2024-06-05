https://ria.ru/20240605/putin-1950841211.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении
Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении
Сотрудничество России и Китая имеет хорошие перспективы в сфере авиастроения и искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:44
2024-06-05T23:44
2024-06-05T23:44
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технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая имеет хорошие перспективы в сфере авиастроения и искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ. Отвечая на вопрос представителя СМИ из КНР, Путин отметил хорошие перспективы взаимодействия двух стран в сфере высоких технологий. "Я имею в виду авиастроение, имею в виду искусственный интеллект", - уточнил он. "Мы очень радуемся за успехи, которые демонстрирует КНР в очень многих областях, в том числе, скажем, в космосе", - добавил президент России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, владимир путин
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении
Путин: у РФ и КНР хорошие перспективы сотрудничества в сфере авиастроения и ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая имеет хорошие перспективы в сфере авиастроения и искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.
Отвечая на вопрос представителя СМИ из КНР, Путин отметил хорошие перспективы взаимодействия двух стран в сфере высоких технологий.
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"Я имею в виду авиастроение, имею в виду искусственный интеллект", - уточнил он.
"Мы очень радуемся за успехи, которые демонстрирует КНР в очень многих областях, в том числе, скажем, в космосе", - добавил президент России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.