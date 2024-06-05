https://ria.ru/20240605/putin-1950841211.html

Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении

Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил перспективы сотрудничества России и КНР в авиастроении

Сотрудничество России и Китая имеет хорошие перспективы в сфере авиастроения и искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:44

2024-06-05T23:44

2024-06-05T23:44

пмэф-2024

технологии

россия

китай

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая имеет хорошие перспективы в сфере авиастроения и искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ. Отвечая на вопрос представителя СМИ из КНР, Путин отметил хорошие перспективы взаимодействия двух стран в сфере высоких технологий. "Я имею в виду авиастроение, имею в виду искусственный интеллект", - уточнил он. "Мы очень радуемся за успехи, которые демонстрирует КНР в очень многих областях, в том числе, скажем, в космосе", - добавил президент России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, китай, владимир путин