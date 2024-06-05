https://ria.ru/20240605/putin-1950841048.html
Путин: любая партия с иным мнением на Западе объявляется агентом Кремля
Путин: любая партия с иным мнением на Западе объявляется агентом Кремля - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: любая партия с иным мнением на Западе объявляется агентом Кремля
Любая партия, выражающая альтернативную точку зрения на Западе, объявляется агентом Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:42
2024-06-05T23:42
2024-06-05T23:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Любая партия, выражающая альтернативную точку зрения на Западе, объявляется агентом Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но, что есть в нашем понимании того, что происходит в Федеративной Республике, там любая альтернативная точка зрения воспринимается как антигосударственная. И всех объявляют, почему-то, сразу агентами Кремля", - сказал Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: любая партия с иным мнением на Западе объявляется агентом Кремля
Путин: Любая партия с иной точкой зрения на Западе объявляется агентом Кремля