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Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин
Развивающимся странам необходимо сдерживать свои амбиции и договариваться между собой ради развития мира без катаклизмов, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:39
2024-06-05T23:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Развивающимся странам необходимо сдерживать свои амбиции и договариваться между собой ради развития мира без катаклизмов, завил президент России Владимир Путин. "Изменения все равно происходят, они неизбежны, они уже идут. Никакого однополярного мира уже нет. Мне кажется, что задача для всех нас заключается в том, чтобы мы и в штатах, и в Европе, и в России, и в Азии, чтобы мы, понимая это, не дошли до какой-то крайности… Чтобы мы, понимая это, сдерживали свои амбиции и умели договариваться, а не отговаривать от договоренностей. И тогда мир будет изменяться, но без тех катаклизмов, которые всех так пугают", - сказал Путин на на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20231015/putin-1902852346.html
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ПМЭФ-2024, Россия, Европа, Азия, Владимир Путин
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин
Путин: развивающимся странам нужно сдерживать свои амбиции и договариваться