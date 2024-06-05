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Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:39 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950840378.html
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин
Развивающимся странам необходимо сдерживать свои амбиции и договариваться между собой ради развития мира без катаклизмов, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:39
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европа
азия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Развивающимся странам необходимо сдерживать свои амбиции и договариваться между собой ради развития мира без катаклизмов, завил президент России Владимир Путин. "Изменения все равно происходят, они неизбежны, они уже идут. Никакого однополярного мира уже нет. Мне кажется, что задача для всех нас заключается в том, чтобы мы и в штатах, и в Европе, и в России, и в Азии, чтобы мы, понимая это, не дошли до какой-то крайности… Чтобы мы, понимая это, сдерживали свои амбиции и умели договариваться, а не отговаривать от договоренностей. И тогда мир будет изменяться, но без тех катаклизмов, которые всех так пугают", - сказал Путин на на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
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россия, европа, азия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Европа, Азия, Владимир Путин
Развивающимся странам нужно уметь договариваться, заявил Путин

Путин: развивающимся странам нужно сдерживать свои амбиции и договариваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Развивающимся странам необходимо сдерживать свои амбиции и договариваться между собой ради развития мира без катаклизмов, завил президент России Владимир Путин.
«
"Изменения все равно происходят, они неизбежны, они уже идут. Никакого однополярного мира уже нет. Мне кажется, что задача для всех нас заключается в том, чтобы мы и в штатах, и в Европе, и в России, и в Азии, чтобы мы, понимая это, не дошли до какой-то крайности… Чтобы мы, понимая это, сдерживали свои амбиции и умели договариваться, а не отговаривать от договоренностей. И тогда мир будет изменяться, но без тех катаклизмов, которые всех так пугают", - сказал Путин на на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
15 октября 2023, 05:43
 
ПМЭФ-2024РоссияЕвропаАзияВладимир Путин
 
 
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