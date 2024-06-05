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Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:31 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950838436.html
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота, в котором Россия не виновата. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:31
2024-06-05T23:31
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украина
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота, в котором Россия не виновата. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота - вот начало войны. Разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824749.html
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россия, украина, европа, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине

Путин: Запад не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСтолкновения в центре Киева. 2014 год
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Столкновения в центре Киева. 2014 год . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота, в котором Россия не виновата.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота - вот начало войны. Разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин рассказал, что будет, если страны будут втягиваться в войну с Россией
Вчера, 22:21
 
ПМЭФ-2024РоссияУкраинаЕвропаВладимир Путин
 
 
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