https://ria.ru/20240605/putin-1950838436.html
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота, в котором Россия не виновата. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:31
2024-06-05T23:31
2024-06-05T23:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота, в котором Россия не виновата. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота - вот начало войны. Разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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россия, украина, европа, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
Путин: никто на Западе не хочет вспоминать, как началась война на Украине
Путин: Запад не хочет вспоминать, что война на Украине началась с госпереворота